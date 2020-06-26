Ленин сейчас в Гельзенкирхене: «Сегодня мы подавали ясный сигнал против антикоммунизма!»

Дорогие друзья, дорогие товарищи!

300 участниц и участников ожидала МЛПГ к открытию статуи Ленина 20 июня 2020 года перед домом партии в Гельзенкирхене — 1 100 пришли!

Во всём мире газеты, «он-лайн» медиа и телестанции об этом сообщают.

В своей приветственной речи Габи Фехтнер, председательница МДПГ, заявила: «За последние недели меня часто спрашивали, было ли установление статуи замышлено как провокация. Нет, а может быть, это некий слом табу. Нарушение табу, по которому в этом обществе вообще не должно быть разговора о достижениях социализма и его представителях. Сегодняшний день тоже составная движения «Не дайте шанса антикоммунизму!», чтобы сместить с пьедестала предвзятости и запреты на мышление со стороны антикоммунизма. Программа была торжественной, спорной, культурной, и сотни людей воодушевлено пели Интернационал, когда открыли памятник.

Штефан Энгель, руководитель теоретического органа МЛПГ, серии сочинений Революционный путь, сказал: «Если мы сегодня признаём себя сторонниками марксизма-ленинизма, то мы, конечно знаем, что текстам, книгам, статьям и сочинениям Маркса и Ленина уже более сто лет и они больше не сопоставимы с сегодняшними общественными условиями». От изложил, что «марксизму-ленинизму чужд всякий догматизм» и «нам всегда надо пользоваться своей собственной головой», как МЛПГ это делает уже 38 лет.

В пёстрой программе с классическими и современными песнями рабочих и песнями о свободе также передали приветы из Гельзенкирхена, Германии и всего мира.

Мы сердечно благодарим международных друзей, которые нам писали — много из них из-за корона-вируса не смогли приехать. Мы очень радовались приветственным словам, даже если мы, к сожалению, не смогли читать их всех, но мы опубликуем их всех. Конечно, мы были счастливы, что мы всё-же смогли приветствовать гостей из Эфиопии, Бельгии, Эритреи, Франции, Гаити, Колумбии, Нидерландов, Турции, Курдистана и других участников из многих стран.

День являлся тяжёлым поражением всех антикоммунистических попыток предотвращения статуи. У громко объявленной демонстраций фашистов были только 16 участников.

« В ближайшее время дебаты о Ленине и антикоммунизме, конечно, будут продолжаться. С сегодняшним днём сделан же важный шаг, чтобы об этом дискутировалось в массовом масштабе», сказала Габи Фэхтнер.

После мероприятия постоянно приходят люди из квартала города, а также издалека, хотящие видеть памятник, сфотографироваться с ним, а мы ведём интересные беседы с ними. Мы связываем новые контакты; многие люди только теперь, на основе сообщений в СМИ, слышали немного больше об МЛПГ и её вступлении за дело рабочего класса и революционную альтернативы настоящего социализма.

На <> www.rf-news.de <> , канал youtube МЛПГ (youtube.com/mlpdde) и на <> www.mlpd.de/lenin возможно смотреть передачу вживую мероприятия, а также серию картин и короткий фильм длительностью в добрые пять минут. Нам очень жаль, и мы извиняемся за то, что не смогли передать объявленный перевод записи вживую мероприятия из-за технических проблем.

Между тем подготовлен перевод записи вживую с речами председательницы партии Габи Фэхтнер и прежнего партийного председателя и нынешнего руководителя теоретического органа 'Revolutionäer Weg' )(Революционный путь), Штефана Энгеля. Дальнейшие переводы следуют.

Русский: https://youtu.be/CBifxVXcZFM и https://www.youtube.com/watch?v=_wwgMS1GieA

С революционными приветами

Отдел интернационализма МЛПГ