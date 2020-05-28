Габи Фехтнер Речь 8 мая 2020 года – к 75-летию освобождения от гитлеровского фашизма

Годовщина освобождения от гитлеровского фашизма –

это день исторической победы социалистического общественного строя над фашизмом

как жесточайшей формой капиталистического строя общества.

Эта годовщина также является днём поражения антикоммунизма в его фашистском варианте.

Поэтому этот праздник является

частью нашей кампании «Не дайте шанса антикоммунизму!» Ведь и сегодня мы должны отметить этот день в борьбе против антикоммунизма,

который отрицает исторические факты.

Мы сегодня отмечаем этот день и в сознании,

насколько важно сегодня помнить о преступлениях фашизма и о непреходящих успехах социализма.

Сегодня, когда в не менее 22 странах мира в течение прошлых четырёх лет фашистские, протофашистские или открыто реакционные правительства взяли власть

и фашистские силы усиливаются.

После 12 лет гитлеровского фашизма

и после шести лет разорительной Мировой войны

в 8 мая 75 лет назад время пришло. Кровавым геноцидам был положен конец после самоотверженной, ожестчённой борьбы, поход германского фашизма был побеждён. Только приблизительно можно представлять себе

как это было, когда два советских красноармейца

подняли красный флаг на рейхстаге в Берлине. Ведь ещё недавно Гитлер объявил «искоренение коммунизма»

своей главной целью и с крайней жестокостью

начал осуществление.







Дорогие гости,

Длилось целых 40 лет, пока первый официальный представитель ФРГ, в то время федеральный президент фон Вайцзеккер не признал это. Вы должны представить себе, до этого они не говорили о дне освобождения! И сегодня даже это вновь ставится под вопрос

многочисленными реакционными вплоть до фашистских

политиками. Поскольку антикоммунизм твёрдо всажен в ГНК федеральной немецкой конституции,

они со своей точки зрения не смогли и не могут принять победу социализма над фашизмом за освобождение. В этом обобщается вся их основная точка зрения относительно истории. Даже там, где признаётся это освобождение, многие буржуазные СМИ и политики

очень рискованно лавируют вокруг вопроса, кто, собственно, был освободителем этого освобождения. Если я говорю об освобождении, мне надо же также сказать, кто, собственно, осуществил и завоевал это освобождение.

Чтобы избегать этого вопроса, сегодня утром «Deutschlandfunk» совершенно серьёзно провозгласил,

что освобождение произошло через капитуляцию гитлеровского фашизма. Разве теперь нам надо ещё благодарить гитлеровский капитализм за то, что он капитулировал? Они до последнего дня ещё пытались разрушить города, убить коммунистических заключённых, и капитулировали только по тому, что были побеждены.

Это освобождение произошло через борьбу! Это ничего иного, чем антикоммунизм, который приводит к ослеплениям, искажениям, лжам и неправильным изображениям. Многие СМИ тут подчёркивали союзников

и притом в частности так называемые западные державы,

т. е. США, Великобританию и Францию. Конечно, их также по праву называют, ибо они были тесными союзниками

в антигитлеровской коалиции. Решающей силой, однако,

как и за осуществление этой антигитлеровской коалиции,

так и за самоотверженную борьбу за освобождение от гитлеровского фашизма, был советский народ и Красная Армия, т. е. социалистический народ и социалистическая армия. И само собой они неоспоримо стояли под

руководством Иосифа Сталина.







Несмотря на это — или, может быть, именно

поэтому - нам два дня назад вполне серьёзно запретили

собрание памяти этого восьмого мая как дня освобождения в памятном месте бывшего концлагеря Бухенвальд,

основывая это тем, что, с нами как устроителем, надо исходить из того, что «при этом мероприятии сталинизм

мог бы быть прославлен».

Кстати: два дня назад нам послали ещё основание,

что мероприятие не может состояться, потому что на туалетах не достаточно дезинфекционных средств.

Мы сказали. Вы шутите, мы с удовольствием

принесём две пачки дезинфекционных средств

за каждый туалет. И тогда, два дня спустя, поступило это основание. Видно, следовательно, как тут отговорятся. Мы считаем профилактические меры против коронавируса оправданными, это видно здесь. Совершенно серьёзно мы соблюдаем дистанцию и носим маски для рта. Но ведь есть и примеры, где этим злоупотребляют, чтобы запретить борьбу, протесты, оправданные дни борьбы и памяти рабочего движения; и это тут недвусмысленный пример.

Аргументация, что нельзя говорить о Сталине восьмого мая, показывает весь абсурд табу антикоммунизма!

Конечно мы в такой день ценим также достижения Сталина и Красной Армии! Мы это делаем это и по тому: Где бы стояла наша страна без жёсткой борьбы, которую повёл Советский Союз? И где бы были все те, кто сегодня волнуется о тогда поведённой жёсткой борьбе, если бы эта

борьба не была поведена против фашизма? Мы имели бы здесь совсем другие обстоятельства, и в этом смысле таким людям спрашивать себя, на какую сторону, собственно, они встают.

Как можно отмечать день освобождения, не упоминая освободителей и их заслуги, длящиеся до

сегодняшней общественной реальности? Что ли нам , делать в день такой, как сегодня, относительно Сталина?

Нам ли осудить Сталина за то, что он победил Гитлера?

Нам ли осудить, что он сделал всё, чтобы осуществилась антигитлеровская коалиция? Кончено, мы не сделаем этого

и мы также не позволяем антикоммунизму предписать нам, как отметить этот день.

Во-вторых надо сказать, что мы не прославляем «сталинизма», а отклоняем это антикоммунистическое клеветническое понятие. Мы придерживаемся марксизма-ленинизма, который Сталин в своё время применял к строительству социализма в Советском Союзе.

«Сталинизм» годится только для того, чтобы делать вид, как будто бы это было совсем иным, чем то, что там произошло. Закулисные силы за этим запретом мероприятия в Бухенвальде, это, кстати, те же самые, которые уже в прошлом году хотели запретить

память коммунисту Тельманну: Совет фонда памятного места, состоящий из высоко поставленных политиков

как раз правительства Левой партии в Тюрингене, а также

видных деятелей ХДС, таких как государственный министр культуры Моника Грюттерс от ХДС.

Итак мы приветствуем, что в этой дискуссии в то же время

также раздаётся всё больше критических голосов,

будь то Эстер Бехарано, одной из последних выживших концлагеря, критические русские историки или и журналисты, которые критикуют, что в сегодняшний день

не удостаивают услуги Советской Красной Армии

подобающим образом. Имеется всё более растущее движение, требующее сделать 8 мая праздником.

Но сегодня, под дамокловым мечем антикоммунизма

едва ли кто-нибудь ещё осмеливается наступательно защищать то, что социалистический Советский Союз

под руководством Сталина осуществил, за что и получил величайшее уважение и признание по всему миру.

Относительно истории, никто не может всерьёз оспаривать эту роль! Так, например, буржуазный британский историк

Джеффри Робертс написал в 2006 году: «В связи с ужасной войной на Восточном фронте от Сталина нельзя было отказаться для победы над Гитлеровской Германии.»

«Он всеми силами стремился к тому, чтобы военный союз с Западом стал успехом и он хотел охранять его после войны» .

Сам британский премьер-министр Уинстон Черчиль тогда объявил: «Я выражаю своё величайшее восхищение

и уважение мужественному русскому народу и моему соратнику во время войны Маршалу Сталину ».

Совершенно немыслимо, что сегодня высказываются такие слова. Искоса поглядывают на тебя, если осмеливаешься нормально дискутировать такие вопросы в, конечно, спорной дискуссии. Итак никакому журналисту или наблюдателю нужно ужасаться, если мы сегодня по-деловому и с точки зрения рабочего класса говорим

о заслугах социалистического Советского Союза

и Сталина. Мы делаем это также, потому что

и без того застало время,чтобы это табу в Германии

окончательно сломалось и чтобы эта дискуссия стала широкой, открытой, равноправной общественной дискуссией.

Конечно, вопросы, которые возникают в этой дискуссии об измене социализму, о проблемах или также преступлениях, совершенных во имя социализма, оправданы и также нужны. Но полностью другим делом является,

ведётся ли эта дискуссия, потому что мы хотим сделать это лучше, потому что мы хотим привлечь людей за новый подъём в борьбе за социализм, или используется ли она, чтобы оклеветать социализм и, тем самым умалять преступления фашизма. И это ведь то, что здесь делается буржуазными партиями и правительством.

Немецкий вермахт 1941 году вторгнулся в Советский Союз.

Следовало бы думать, что не надо упоминать об этом.

Но в текущий момент дискуссия в буржуазных СМИ ведётся так, как будто бы надо, прежде всего, указывать на то, что после этого ... дела дошли до преступлений при социализме. Уверены в победе, фашисты сначала добились огромных территориальных завоеваний.

Они совершили непостижимые преступления.

Они уничтожили 70 тыс. городов и деревень на советской земле, они устроили погромы евреев, они повесили политических комиссаров Красной Армии, они изнасиловали женщин. Намного более 27 млн. советских граждан погибло – это наибольшее количество жертв

всех во войне против фашистских государств

участвующих стран. Более 50 млн. людей потеряли свои жизни в этой войне.

И кто сделал это возможным? Гитлер не был «несчастным случаем истории» или только просто личным чудовищем .

Он был уполномочен, профинансирован и сознательно приведен к власти немецким финансовым капиталом.

Теми же концернами, такими как Thyssen, Krupp, IG Farben, военная промышленность и т. д. которые, часто под другим названием, по-прежнему олицетворяют диктатуру монополий в Немецкой Федеративной Республике.

Сегодня они устроили другую форму господства. Но всё-таки с готовностью, сохранять почву фашистским силам и их идеологии, чтобы при необходимости можно ввести их в бой против революционного рабочего движения. Советский народ был сплочён в безусловной воли

защищать социалистическую отчизну и победить над фашизмом. Существенной основой единства было

совместное социалистическое строительство и глубокое убеждение, вести эту борьбу. Никогда изнутри разложенное террористическое господство, (как сегодняшние антикоммунисты изображают Советский Союз)

не смог бы развивать такую единственную в своём роде силу, необходимую, чтобы победить гитлеровский фашизм. Такая борьба возможна только, если упираются на массы, если упираются на рабочий класс и если те в глубине убеждены, что воюют за справедливое дело. В конечном счёте это и было причиной, почему эта борьба превосходила высоко-вооружённый гитлеровский фашизм, который всё больше терял поддержки среди населения.







8 мая является и днём, который нас напоминает о преступной истории антикоммунизма. Часто главную заслугу в освобождении приписывают западным союзникам. При этом они внесли существенный вклад в то,

что II мировая война вообще могла свирепствовать столь много лет. Чтобы одержать верх над фашизмом,

Сталин уже с захвата власти Гитлером стремился к союзу со США и Великобританией. Но по антикоммунистическим причинам эти страны временно даже сознательно дали гитлеровскому фашизму свободу действий против Советского Союза и отклонили все предложения Советского Союза по сотрудничеству. В это время существовало движение солидарности десяток тысяч людей за «дядю Джо», как тогда звали Сталина в США и Великобритании.

Состоялись массовые демонстрации рабочего и профсоюзного движений, требовавшие, чтобы США и Великобритания помогли Советскому Союзу в борьбе против гитлеровского фашизма вторым фронтом!

Мы поэтому сегодня полны гордостью помним о победителях 8 мая 1945 года! И мы связываем эту память с лозунгом, да, даже с призывом к движению: «Не дайте шанса антикоммунизму!» А у нас также расширенный лозунг: «Не дайте шанса антикоммунизму, фашизму, расизму и антисемитизму!» Для нас все эти преступления,

порождаемые империализмом, связаны друг с другом.

Антикоммунизм в этом играет особенно важную роль,

потому что он — идеологическое оправдание, признающее основание для фашизма, расизма и антисемитизма. Если на немецких, так называемых, «докуканалах», в школьных учебниках и в интернете срамят социализм и коммунизм

как сплошную систему изуверства, то, по этой логике, конечно, и фашисты имеют основание, ведь их главным врагом являются именно коммунисты. Так это и происходит теперь. Актуально АдГ, вместе с её протофашистским флигелем, более или менее беспрепятственно может распространять своё подзуживание, в том числе актуально шеф фракции Гауланд, который совершенно серьёзно называет 8 мая «полным поражением». Это – фашистская позиция, которую он занял по этому вопросу. Против МЛПГ, наоборот, в последние годы даже усиленно борются и клевещут на неё, что исходит из министерства внутренних дел Зеехофера.

Но: У этого нет будущего! Эти табу всё больше взламываются и, несомненно, МЛПГ за последние годы

завоевала роль, относящуюся к всему обществу! В то время как ревизионисты, значит те, кто предал социализм в Советском Союзе, в ГДР и т. д, ставят акцент только на

жертвы и страдания коммунистов во время фашизма,

коммунисты тогда доказали, что и как можно победить

антикоммунистическую войну Гитлера. Эта борьба не была лишь защищающей,оборонительной. От защиты Родины

они в конце перешли к наступлению, освободили от фашизма половину Европы и в последствии — после победы китайской революции — третья часть человечества жила в социалистических или народно-демократических странах.













Дорогие друзья,

В этой связи мне сегодня не хочется упустить вспоминать Вилли Диккута. Он был соучредителем и поборником МЛПГ,

он умер ровно сегодня, 8 мая, 28 лет назад. Вилли Диккут представлял собой непоколебимую уверенность

в победу социализма: О наложил свой отпечаток на последовательную борьбу против гитлеровского фашизма в нелегальности, и его неотъемлемое участие в тогдашнем освобождении г. Золинген, где рабочие и коммунисты предотвратили, что город ещё за короткое время до освобождения был разрушен фашистами, останется незабвенным. Разгром гитлеровского фашизма

был победой над антикоммунизмом, фашизмом и антисемитизмом. Мы сегодня тут стоим — как наследники

смелой и обращённой в будущее политики, -

с перспективой соединённых социалистических государств мира.

Наш президент Штайнмайер сегодня в своей речи квалифицировал, что Германию можно любить только с разбитым сердцем. Я себе ставлю вопрос: Когда же сердцу надо разбиться? Сердцу ведь должно разбиться только, если я когда-то идентифицировалась или всё-ещё идентифицируюсь с другой, с неправильной стороной. Когда я думаю об этой истории, сердцу моему не надо разбиться, потому что мы стоим на стороне честных коммунистов, бойцов движения сопротивления, смелых бойцов Красной Армии и всех тех, кто в союзе с ними вместе сражался. И в этой традиции мы и проводим день памяти! С 58 революционными партиями и организациями с пяти континентов мы в ИКОР вместе боремся за

строительство всемирного антиимпериалистического единого фронта против фашизма и войны.

Мы сегодня возложим этот венок на том месте, где будет воздвигнута статуя русскому революционеру и руководителю Октябрьской революции Ленину. Мы же слышали, что в Хорсте бродят слухи, что, может быть, мы сегодня воздвигаем статую Ленину. К сожалению, я должна разочаровать вас — сегодня мы это не сделаем. Но мы поставим статую Ленину в недалёком будущем и очень радуемся продолжению большой дискуссии, которую она вызвала тут в Хорсте, а также в половине мира. Этим мы и продолжаем наше движение «Не дайте шанса антикоммунизму». Без Ленина и Октябрьской революции

не имелось бы первого социалистического государства мира. Без самоотверженных стараний социалистического Советкого Союза под руководством Сталина фашизм не был бы побеждён. Мы сегодня преклоняемся перед советским народом. Мы преклоняемся перед партизанами, перед коммунистами, социал-демократами, перед всеми, кто завоевал освобождение от гитлеровского фашизма и поплатился жизнью.

Большое спасибо.