20 июня сбудется: Статуя Ленина откроется!

«Мы очень рады, что сейчас время пришло и торжество состоится 20 июня 2020 года», сказала Габи Фехтнер. Ход Корона-пандемии в момент позволяет провести этот праздник при строгом соблюдении охраны здоровья. Габи Фехтнер: «Мы этим и отмечаем задним числом и 150-ый день рождения Ленина. Кроме того 20 июня мы точно отметим 38-ой день рождения МЛПГ, единственной партии в Германии, которая во своём названии носит имя Ленина и применяет его учение к сегодняшнему дню.»

«Ленин был мастером, в пору кризисов исторического для мира значения целенаправленно и успешно добиться настоящих, значит революционных решений. И сегодня мы видим самое драматичное кризисное развитие капитализма после II мировой войны. Давно пора для первого памятника Ленину в западной Германии и широкой общественной дискуссии о революционных перспективах», объяснила Габи Фехтнер.

Дважды суда, по заявлению МЛПГ, поставили городские верхушки города Гельзенкирхен на место, которые совсем серьёзно хотели запретить историческую статую под предлогом «защиты памятника». Затем ХДС призвал к интернет-петиции Гельхенкирхен-«Хорст говорит нет к статуе Ленина». Спустя несколько недель петицию хоронили без успеха. Вместо ожидаемых 2 200 подписавшихся их было всего 204, из них 165 из Гельзенкирхена.

Габи Фехтнер: «20 июня мы отметим и этот позор антикоммунизма. Это событие нам будет поводом, вести широкую, демократическую дискуссию о таких вопросах, как актуальное значение социалистической альтернативы или роковая общественная роль антикоммунизма.»

Праздник открытия статуи Ленину начинается в 14 ч.; перекрёсток Schmalhorststraße/Industriestraße, Гельзенкирхен-Хорст.

Мы просим представителей печати аккредитоваться вовремя, потому что по причинам охраны здоровья количество участников ограничено на 300. Только часть мест можно предоставить местной, национальной и международной печати, поскольку много людей из Гельзенкирхена, делегации из всей Германии и из за-рубежа хотят участвовать.

Конечно МЛПГ радуется приветственным посланиям и посещениям.

Больше информации о споре по статуе, по Ленину, по спорным дискуссиям вокруг него и по кампании «Не дайте шанса антикоммунизму!» можно найти под адресом: https://www.rf-news.de/lenin/collection_view