«В бурное время МЛПГ завоёвывает свою роль в отношении ко всему обществу»

Почему внезапно почти каждую неделю можно слышать что-то о действиях МЛПГ в буржуазных СМИ?

Это действительно что-то новое и восходит к объективным и субъективным факторам. Объективно кризисность мировой империалистической системы обостряется на всех фронтах. Кризис доверия к буржуазной политике углубляется. МЛПГ другом и недругом во всё больше фокусах воспринимается как серьёзная или даже влиятельная сила. Это происходит в самом разгаре бурной общественной поляризации. В прогрессивном повороте настроения развивается антикапиталистическая тенденция среди рабочего класса и широких масс. Это является также результатом десятилетий формирующей сознание, систематической повседневной работы МЛПГ. Господствующие круги реагируют на это наступлением современного антикоммунизма, государственными репрессиями и повышением престижа фашиствующих сил или фашистов. Это развитие привело к кульминации в развитии значения МЛПГ в обществе в целом. Фокусами при этом являются: движение Fridays-for-Future (пятницы за будущее), борьба шахтёров против политики выжжённой земли горнодобывающей компании RAG, инициатива за достойное воспоминание Эрнста Тельманна в борьбе с современным антикоммунизмом, пролетарская политика по беженцам, антифашистская борьба, такая как борьба против фашиста Биёрн Хёкке (АдГ) или против НПГ, влиятельная роль в международной кампании «Руки прочь от Рожавы!» или наше тактическое наступление в кампании к выборам в тюрингенский ландтаг. МЛПГ является ясным, между тем необозримым, революционным, классово-боевым и последовательным экологическим полюсом в общественной поляризации.

Ускоренный переход в глобальную катастрофу окружающей среды, новый всемирный экономический кризис, разные структурные кризисы, кризис буржуазной идеологии, кризис буржуазного строя семьи, движение правительства и буржуазных партий вправо и кризис доверия к буржуазной политике: для растущего количества людей всё это ставит на повестку дня вопрос об общественной альтернативе. Поддерживающее государство поведение Левой партии, её длившееся годами невежество по отношению к экологическому вопросу и её малое укрепление в рабочем движении освобождают место революционной политике на левой стороне. Конечно, и буржуазные СМИ замечают это. В этой ситуации МЛПГ выполнила свои домашние задания. Со своей системой «REVOLUTIONÄRER WEG» (Революционный путь), она с 50 лет имеет теоретически глубокие и убедительные ответы, а это с точки зрения марксизма-ленинизма и по всему диапазону общественных вопросов. С убедительной силой и характерной для неё достоверностью она, сверх того, всё лучше на практике завоёвывает себе новую, роль в обществе в целом – против всех антикоммунистических государственных репрессий. Возросшее общественное влияние можно видеть по разным факторам: Например, отклики печати об МЛПГ в одни только прошлые три месяца дошли до примерно 5 млн. читателей . С 2018 г. обращения к «Rote Fahne News» (rf-news.de) продолжительно увеличивались на 25% в месяц. По сравнению с соответствующим периодом в 2010 г. они утроились. Также заметно увеличиваются обращения к странице органа «REVOLUTIONÄRER WEG» (www.revolutionaerer-weg.de). В третьем квартале 2019 г. мы продали почти втрое больше книг серии «REVOLUTIONÄRER WEG», чем «обыкновенно» в среднем квартале без новых изданий этой серии. С Х партийного съезда мы всё-же привлекли 17% новых членов и основали ряд новых опорных пунктов и ячеек. Кульминация - это означает решающую битву: Удастся ли МЛПГ завоевать роль в отношении ко всему обществу в борьбе против усиленной антикоммунистической травли и репрессии? Это означало бы продолжительный перелом относительной изоляции, в которую в прошлые десятилетия нас привели господствующие круги своим систематическим замалчиванием о нас.

Какой сигнал подаёт всемирный день забастовки и борьбы против угрожающей катастрофы окружающей среды 20 сентября 2019 г. для развития прогрессивного поворота настроения среди масс?

Это событие характеризует новый апогей в прогрессивном повороте настроения. В одной Германии 20 сентября 1,4 млн. людей вышло на улицы. Прогрессивный поворот настроения в совокупности охватывает 3,91 млн. участников в борьбе рабочих и народных масс в 2019 г. до сегодняшнего дня. Это уже больше, чем в целые годы 2017, 2018 или также 2004 _ в год понедельничного движения и забастовок по всему концерну с 3,8 млн. участвующих. Участие не значительно ниже, чем долголетний максимальный показатель 2015 г., с 4,3 млн. участников, когда пробудился прогрессивный поворот настроения. Бросается в глаза, что критика капитализма в растущей мере пробивает себе дорогу, прежде всего в экологическом движении, и что главных виновных, т. е. международные монополии усиленно берут на прицел. Итак, пробуждающееся экологическое сознание на широком фронте преуспевает в направлении развивающегося экологического сознания.

С движением „Fridays-for-Future» (пятницы за будущее) молодёжь стала практическим авангардом в прогрессивном повороте настроения. Движение и спешно принятыми решениями правительства не дало успокоить себя и отвлечь от своей критики. Наоборот! МЛПГ всё больше признаётся за представительницу последовательной и радикальной защиты окружающей среды и сменяющей общество борьбы против экономики прибыли. Мы внесли в движение факт, что разрушение окружающей среды при капитализме уже присуще системе и что необходимо, чтобы речь пошла о разрешении экологического вопроса и социального вопроса. Это было включено в экологическое движение. 20 сентября мы имели уже дело с критической по отношению к обществу борьбой. Всё это оказывает положительное воздействие на развитие сознания масс в целом. 20 сентября МЛПГ совместно со своим молодёжным союзом «REBELL» и другими союзниками из Интернационалистского союза активно участвовала в не менее 100 акциях, и отчасти положила на них свой отпечаток. Мы организовали привлекательные, боевые, пёстрые блоки с культурой, имели открытые микрофоны, сделали работу, образующую сознание по нашим экологическим позициям. Мы вели десятки тысяч бесед, привлекли сотни новых связей и заинтересованных людей, а также много покупателей книги «Катастрофа - Тревога! Что делать против намеренного разрушения единства человека и природы?» из серии REVOLUTIONÄRER WEG (Революционный путь). Наши заводские группы, часто единственно активные коллеги, организовали многочисленные рабочие делегации из крупных промышленных предприятий. Это вновь воодушевляет единство рабочего и экологического движения и борьбу за всестороннее и полное узаконенное право на забастовку.

Всё же, рабочий класс в целом ещё не стоит во главе экологических протестов. В демонстрациях движения «Пятницы за будущее», а также в профсоюзах буквально бушует борьба за направление относительно этих вопросов. Профсоюз Верди, а также ИГ Металл и другие, реагируя на экологическое сознание, пробудившееся в массовом масштабе, усиленно берутся за экологический вопрос. То, что всё-таки разные работники профсоюзов, такие как председатель IGBCE Михаил Вассилиадис, соглашаются на атаки на экологические протесты, является открытой политикой в виде поставщика услуг за промышленность. Тем важнее эти всё ещё немногие, но умножающиеся и значительные самостоятельные и боевые акции коллективов, таких как шахтёры, рабочие «Siemens» или более маленькие коллективы поставщиков автомобильной промышленности. Движение «пятницы за будущее», конечно, не однородно, и в нём самом состоится развернутая борьба между пролетарским и мелкобуржуазным способом мышления. Нам надо ещё больше инвестировать в образующую сознание работу. Только тогда в стихийном и поэтому ещё лабильном движении будет усиливаться антикапиталистическая тенденция с растущей открытостью для социалистической перспективы.

Является ли это развитие в Германии исключением – или как ты оцениваешь международную тенденцию?







Примечательным был международный характер протестов 20-27-го сентября – с 6383 акциями в 170 странах и как минимум 7 млн. людей в этих протестах . На это оказала влияние революционная всемирная организация ИКОР с ориентацией на интернациональный фронт сопротивления за спасение окружающей среды от экономики прибыли. Также на международном уровне общественная поляризация развивается дальше, также как и прогрессивный поворот настроения. В разных регионах разгорелась массовая борьба вплоть до волнений, подобных восстаниям.

349 боёв и забастовок только в июле 2019 г. в новоимпериалистическом Иране, где борьба за работу, мир и хлеб больше и больше стоит под руководством рабочего класса. Взрывообразное восстание в Ираке, с молодёжью как практическим авангардом. Дальнейшие значительные массовые столкновения в Судане, Египте, Алжире — и каждую пятницу массовые демонстрации в Газе против империалистической политики Израиля. В Перу произошла забастовка горняков по всей стране, на которую оказала влияние международная конференция горняков. Она стояла в духе единства экономических требований за общие условия труда в тарифном договоре и за экологические вопросы.

В этой ситуации целенаправленная активность МЛПГ и ИКОР существенно содействует значительному прогрессу в транснациональной кооперации и координации. Беседы между ИКОР и МЛБН о строительстве всемирного антиимпериалистического единого фронта далеко продвинуты. 28 и 29 сентября - впервые в самом регионе — состоялась четвёртая конференция ИКОР «Средний Восток». Организации ИКОР вместе с важными силами из региона, такими как курды и палестинцы, дискутировали как спорно, так и солидарно. Речь пошла об обсуждении взрывного положения, а также о выводах для будущего более тесного сотрудничества на Ближнем и Среднем и Востоке. Имеются также большие прогрессы в подготовке второй интернациональной конференции рабочих автомобильной промышленности февраля 2020 г. в ЮАР, к которой уже подготавливаются делегации рабочих в разных странах

Как это сочетается - говорить о таких успехах, когда в то же время происходят самые сильные атаки против МЛПГ?

Самые большие успехи завоёвываются против самых больших нападок. И наоборот: Нападки случаются именно по причине наших реальных и наших потенциальных успехов. 20-ое сентября стал чистейшим поражением для правительства Меркель и Шольца и для буржуазных партий. Они, как и например Зелёные с самого начала пытались направить движение «Пятницы за будущее» на мельницы своей политики и ориентировать его на полностью необязательное и недостаточное парижское соглашение по климату. Представители буржуазных партий маскируются своими должностями в НПО , чтобы таким образом стать во главе движения. Буржуазные НПО «щедро» финансировали центральные материалы для 20-ого сентября, которые, конечно, и по содержанию были ими контролированы..

Такое «поощрение» движения «Пятницы за будущее» должно воспрепятствовать тому, что экологическое сознание развивается дальше в часть классовой борьбы и подготовки к международной революции. Но этот план сработал бы только, если для того МЛПГ была бы устранена из движения.

С этой целью всё-общественное ликвидаторство, бушевавшее примерно полтора года, было вновь мобилизовано по всей федерации. При этом речь идёт о ликвидаторстве нового рода ; это не внутрипартийное ликвидаторство, которое мы победили в истории нашей партии. Оно направлено против растущего единства Марксистско-ленинской партии с массами, различными массовыми движениями и самоорганизациями масс. В большинстве городов одновременно были изданы точно идентичные, лицемерные лозунги: «Нет партиям, нет знаменам». На самом деле это недвусмысленно направлено, прежде всего, против МЛПГ. Ведь СДПГ, «Зелёным» или левой партии вовсе не нужно – благодаря их повседневному присутствию в СМИ – выступать со своими знаменами и транспарантами. Эти силы, также в унисон, объявили критику капитализма и сменяющую общество перспективу «нежелательной» и пытались исключить МЛПГ и РЕБЕЛЛ из групп «Орга» . Эти атаки простирались от нелегальных запретов партийных знамён и клевет вплоть до попыток произвести антикоммунистическое настроение погрома. В конце концов также вплоть до физического насилия и прямого сотрудничества с государственным аппаратом. При этом разоблачает тот факт, что эти типы, хотя выступают в виде защиты буржуазной демократии, резко атакуют гражданско-демократические права и свободы, в т.ч. МЛПГ. Политической неопытностью в большинстве случаев очень молодых активистов прямо-таки злоупотребляют для этого жалкого образа действия. Главными носителями такой грязной работы для господствующих кругов были поддерживающие государство, псевдо-надпартийные НПО, которые в т.ч. в таких городах, как Бохум, Дортмунд, Росток или Эрфурт, опирались на «анти-немцев» или на анархистские группы драчунов. Те в свою очередь – совсем по «анти-немецки» и анархистски — часто прямо сотрудничали с полицией. Против нас. До того большинство этих лиц никогда не было видно на экологической демонстрации.

20 сентября всё это потерпело жалкую неудачу. В интересах всего движения мы настояли на наших демократических правах и свободах. Мы обнаружили диктаторский образ действий самозваных «орга»-коллективов как несправедливость. Мы показали в массовом масштабе целевую установку ликвидаторства, атаковали раскольников и назвали и называем верных виновников. В борьбе против такого разрушительного направления мы дальше развили нашу привлекательную культуру демонстрации и дискуссии и убедительные аргументы - с большим откликом. Мы не оставим ни одну такую атаку неотвечной.

Не странно ли, что МЛПГ, которая хочет преодолеть это общество революционным образом, настаивает на буржуазной конституции и свободе собрания?

Наоборот, это только последовательно! Уже в 1949 г., при принятии конституции, бывший председатель КПГ Макс Рейманн как член Парламентского совета хорошо выразил позицию коммунистов. После заявления, что КПГ не одобряет основной закон, потому что он означает раскол Германии и увековечивает капиталистическую частную собственность, он изложил: «Законодатели в ходе своей антинародной политики нарушат свой собственный основной закон. Но мы коммунисты будем защищать те немногие укоренные в основном законе демократические права против авторов основного закона» . Так мы и сегодня обращаемся с этим.

Основное право на свободное выражение мнения, на свободу собрания, право объединения с особыми правами для политических партий на антифашистской основе были завоеваны рабочим движением в течение более ста лет и, как урок из гитлеровского фашизма узаконены в конституции. Нельзя акцептировать то, что разные ликвидаторы присваивают себе: иметь «монополию» на общественные движения, такие как «ффф» («Пятницы за будущее»), принять решения в произвольно наскоро собранных, в большинстве случаев мало, но целенаправленно назначенных группах, стоящих над основным законом. Тут кричат зелёные, выступающие как «родители за будущее», или другие буржуазные функционеры, что «молодёжь не хочет иметь дело с МЛПГ». В то же время именно эта молодёжь в своей большой массе является крайне открытой и заинтересованной в позициях МЛПГ, а также в организации в РЕБЕЛЛ. Не даром за всего один день было распространено и с интересом принято более 80 000 листовок МЛПГ «Показать флаг за активное сопротивление!». Эти люди ведут святой крестовый поход против предполагаемого «сталинизма», в то время как их менталитет сам является деспотическим и репрессивным.

Если продумать это до конца, это поведение приведёт к тому, что 19 сентября 2019 г. ультрареакционное большинство Европейского Союза определило как «Постановление Европейского Парламента»: это постановление указывает на запрет коммунистических символов и организаций в разных восточноевропейских странах, приравнивает искажающим историю образом фашизм и «сталинизм» и соответственно требует решительных мер - против коммунистов!

Те, кто сегодня принимает меры против свободного высказывания мнения марксистов-ленинцев, против права на объединение и против знамён МЛПГ, тому нечего делать в прогрессивном движении. Наш большой успех , напротив, был только возможен, потому что мы наступательно действовали, вместе того, чтобы реагировать. Потому что мы не трусливо покорились, или жалко свернули наши знамена, как это сделали некоторые оппортунисты. 20-го сентября вся партия отлично осуществила это, и это руководящая линия для дальнейшего врастания МЛПГ в свою роль в отношении ко всему обществу.

20 сентября и согласовали так называемый пакет климата федерального правительства. Среди людей он, кажется, встречается не очень восхищённо?

Это выражено ещё очень вежливо. Вплоть до широких кругов буржуазных климатологов говорится о фиаско, неудаче, катастрофе. Так называемый пакет климата в целом - это провокация по отношению к рабочему, молодёжному и экологическому движениям и к широким массам. В оправдании канцлера Меркель, что политика - это ведь «осуществимое», явно видится классовый характер прагматизма, якобы так свободного от идеологии. Ясно говоря дело только в том, что «осуществимо» для правительства, которое понимает себя как поставщик услуг для международных монополий: И это ни в коем случае не защита окружающей среды за счёт их прибылей! Капиталистическую промышленность новым правительственным пакетом даже ещё разгрузят. Например понижением раскладки по закону «Возобновляемые энергии» (EEG), обширными субсидиями авто-концернам и «Deutsche Bahn AG». Оборотной стороной медали является полное переложение тягостей экологического кризиса на широкие массы. Только маленькая доля калькулированных 54 млрд. евро течёт обратно к массам: через повышенную паушальную сумму для маятниковых мигрантов, начиная с 21 км, или через снижение налога на добавленную стоимость при железнодорожных поездках. Таким образом хотят прямо-таки рассердить массы на дальнейшие экологические меры. Налог на CO² выкачивает деньги у них, но капиталисты могут всё переложить на потребителей через цены. В то же время этими мерами не выбрасывается ни одна грамма меньше CO 2 . По экологической политике «осуществимое» канцлера Меркель состоит в намеренном продолжении пути в глобальную катастрофу окружающей среды. И затем ещё объявлять массы ответственными за это. Также у Зелёных, которые пока ещё больше всех получают выгоду от экологического движения, быть зелёным всегда кончается там, где затрагивается логика прибыли концернов. Притом мы испытывали в прошлые месяцы драматическое обострение глобального экологического кризиса. В конце сентября Мировой совет климата предупредил, что потепление воздуха и воды происходит значительно быстрее, чем ожидали. Развиваются роковые взаимодействия различных главных признаков перехода к глобальной катастрофе окружающей среды . Они грозятся перевалить через необратимые «пункты разворота». Тут недвусмысленно объявлена тревога катастрофы! Этой ситуации должны и соответствовать меры. И что делает правительство? Оно ослабит даже свой собственный, совершенно недостаточный пакет климата. В этой борьбе экологические группы МЛПГ должны стать во главе. Их задача – развернуть борьбу за необходимую актуальную программу немедленных мер – как школу борьбы за социалистическое общество, с парадигмой единства человека и природы. Было бы оппортунистически, бросить конкретную борьбу в защите окружающей среды на произвол мелкобуржуазного экологического движения и тем самым возбудить иллюзии о том, что можно преобразовать капитализм экологическим образом. Подкрепление экологических групп МЛПГ является существенной предпосылкой развития экологического сознания - с перспективой сменяющего общество характера экологического движения.

Несмотря на всё одобрение — имелись всё-таки отдельные голоса с вопросом, абсолютно ли надо, чтобы МЛПГ выступала со своими знаменами и символами?

Довести эту борьбу до конца является важным учёбным процессом. Мы знаем изо всех исторических развитий, что перед качественными скачками и в течение таких скачок к более значительным изменениям следует довести кульминации до конца, и что проявляются ликвидаторские течения. Оправдание, да необходимость этого столкновения действует и в том случае, если ещё не все люди прямо понимают или поддерживают его - если часть может быть запуганна, под влиянием современного антикоммунизма или даже может быть натравлена. Как нет социализма без революции против капитализма, так и нет социалистического сознания без предыдущих мировоззренческих битв против современного антикоммунизма. Вспомним, как в 1980 и 1990-е гг. МЛПГ была обругана, оскорблена действиями, вытеснена из демонстраций и как были разрушены книжные столы, прежде всего лицами из тогда ещё сильной ГКП. Причиной было, что МЛПГ и её организации предшественницы принципиально критиковали реставрацию капитализма в Советском Союзе и ревизионизм в ГДР и КНР. Тогда это было ещё мнением меньшинства. Сегодня каждый согласиться с тем, что эта критика была так обязательна, как дальновидна, чтобы прийти к новому подъёму в борьбе за социализм. Если мы сегодня правильно проведём эту борьбу, молодые люди выйдут из этого столкновения закалёнными и более сознательными. Нерешительность в образе действий против ликвидаторских сил только даёт им свободу действия и всегда связано с тем, что ликвидаторов видят как «часть движения». Это не так!

Надо более пристально присмотреться к тем силам, которые производят этот раскол, и к их мировоззренческим подоплёкам,. Летний конгресс ФФФ в июле в Дортмунде был организован организацией Campact. Христоф Баутц с создания Campact в 2004 г. является её исполнительным директором, после того, как он перед этим был учредителем Attac Германия. Его обучили выполнять эти задачи в своей деятельности для американской Интернет-платформы „MoveOn.org“. Она в свою очередь финансируется в т.ч. с 1,46 млн. долларов финансового магната Джорджа Сороса. Сорос был учеником «философа» Карла Поппера с его философией нео-позитивизма. Он подтверждал, что капитализм — это «открытое общество», которое надо последовательно «защитить» от его «врагов». Под этим он подразумевает, прежде всего, коммунистов. Значит, это общество «открыто» для всего капиталистического и, наоборот «закрыто» для критик капитализма. Никто не может утверждать, что такая концепция соответствует тому, что масса молодёжи сегодня хочет и в чём она нуждается! Поэтому важно обнаружить также идеологическое содержание, которым тут хотят мелочно опекать молодёжь. Фонд им. Хенриха Бёлля от Союз90/Зелёные – совсем бескорыстно — само собой – организует семинары обучения для активистов движения ФФФ по «формам гражданско-общественного протеста». Им отчасти прямо содействует государственный земельный центр для политического образования . Уже в прошлом поддерживающие государство НПО являлись инструментами системы мелкобуржуазного способа мышления господствующих кругов, т. е. системы деморализации, дезорганизации и дезориентации. Теперь они в растущей мере превращаются в инструменты для открытого подавления революционеров и марксистов-ленинцев.

Новейший крик современного антикоммунизма — это странное обвинение, будто бы мы «антисемиты». Десятилетиями мы боролись против всякого вида расизма, к чему — само собой — относится борьба против антисемитизма. Пока никто не смог нас даже приблизительно серьёзно уличить в чём-то антисемитическом - потому что мы не антисемиты. Это просто антикоммунистическая кампания на основе Fake-News, которая ставит карту на незнание людей. Основой для этого часто служит наша поддержка солидарной с Палестиной кампании BDS. Она например направлена против международных концернов, заключающих империалистические сделки в оккупированных Израилем палестинских территориях. Так например против французского концерна AXA. Он причастен к пяти банкам, которые инвестируют в нелегальных израильских поселениях Палестины. Кроме того, AXA вкладывает капитал в крупнейшее израильское военное предприятие Elbit. Его беспилотные летательные аппараты, в свою очередь, оснащают миссию Фронтекс в Средиземном Море. Любой, кто клевещет на такую кампанию и к нему враждебно относится, может же объяснить, почему он хочет защитить такие империалистические преступления.

Это движение имеет так же мало общего с антисемитизмом, как прогрессивные протесты против фашистского турецкого президента Эрдогана с исламофобией.

Понимание всего этого в конечном счёте поможет массам лучше понять реакционный характер современного антикоммунизма. Все должны доводить себе до сознания: Тот, кто агрессивно распространяет и пытается внедрить современный антикоммунизм в социальных движениях, объективно усиливает такие силы, как АфД и его открыто агрессивный антикоммунизм. Ведь таким образом, с якобы "левыми" главными свидетелями антикоммунизм и агрессивное настроение по отношению к МЛПГ сделаются общественно приемлемыми. Это доводится до крайности с открыто агрессивным антикоммунизмом и репрессивными фашиствующими или даже фашистскими методами АфД или НДП против МЛПГ. Всё это требует от нас и каждого демократически мыслящего человека поддерживать и продолжать наступление на ликвидаторство. Дело в том, чтобы побеждать это ликвидаторство во всех социальных движениях и профсоюзах, публично дискредитировать его ведущих представителей и их закулисных руководителей из спец-служб на заднем плане.

Откуда нервозность господствующих кругов? Что касается экономического развития, на буржуазной стороне в настоящее время видны одни только озабоченные лица. Что тут происходит?

Мы пришли к выводу, что новый всемирный экономический кризис уже начался. Начало было уже во второй половине 2018 г. В этот период долго длившаяся колеблющаяся стагнация перешагнула свой зенит. Во время колеблющейся стагнации промышленное производство и инвестиции двигались вверх и вниз по средней линии. Теперь произошло качественное изменение: с тех пор промышленное производство в части империалистических центров заметно сократилось, а в других значительно снизились темпы роста. Между тем тенденция явно негативная уже много месяцев. Международный валютный фонд (МВФ) также пробил тревогу из-за — как он это называет – «синхронного спада» в 90% всех стран . С ноября 2018 года наблюдается абсолютный спад промышленного производства в Еврозоне и ЕС. Уже во второй половине 2018 года первые новоимпериалистические страны, такие как Аргентина, Бразилия и Турция, уже впали в открытый экономический кризис. В июне 2019 года промышленное производство всей ОЭСР находилась на 0,5% под уровнем июня предыдущего года. В ЕС промышленное производство во втором квартале 2019 года снизилось на 0,5 процента по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года. Снижение промышленного производства в Японии продолжается с июня 2018 года. Мировая автомобильная промышленность находится в вихре кризиса. В июне Институт CAR при Университете Дуйсбурга-Эссена прогнозировал снижение продаж автомобилей по всему миру более чем на четыре миллиона автомобилей, с 83,7 на 79,5 млн. за весь 2019 г. В мае 2019 г. продажи в Китае, самом важном рынке сбыта, снизились на 16,4% по сравнению с предыдущим годом, одиннадцатый раз подряд.

Примечательно, что Германия, бывший флагман экономики ЕС, особенно сильно пострадает от кризиса. С августа 2018 года промышленное производство в Германии сократилось в абсолютном выражении по сравнению с предыдущим годом. Загрузка производственных мощностей снизилась с 87,8% в июле 2018 г. на 83,9% в июле 2019 г. Экспорт также заметно сократился в отдельные месяцы. Промышленные заказы резко падают. В августе 2019 года на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно резко сократились заказы в машиностроении, где в августе 2019 года заказы немецким компаниям сократились на 17% по сравнению с предыдущим годом.







В США темпы роста промышленного производства снижаются, в августе 2019 года они выросли лишь на 0,4% по сравнению с предыдущим годом, в то время как в 2018 году они выросли примерно на 4% во всех кварталах по сравнению с предыдущим годом. В КНР валовой внутренний продукт (ВВП) во втором квартале 2019 года вырос всего на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а конъюнктура в Китае является самой слабой с 1992 года .

Темпы роста валового внутреннего продукта снижаются на международном уровне со второго квартала 2018 года, в ЕС - с четвертого квартала 2017 года. Однако односторонний взгляд на валовой внутренний продукт искажает реальное экономическое развитие. К предмету "услуг", включенных в ВВП, например относятся доли промышленного производства, но также многие области, которые имеют мало общего с производством материальных благ. С некоторого времени, согласно международным соглашениям, расходы на вооружение, отмывание денег, контрабанду сигарет и проституцию, чрезмерную спекуляцию, наркотики и крупные пенсионные выплаты также рассматриваются как новая общественная стоимость. Это свидетельствует об упадничестве империалистической мировой системы.

Непосредственным толчком мирового экономического кризиса стала исходящая из США торговая война. За последние шесть месяцев таможенные пошлины были взяты за столько товаров и услуг, как никогда ранее. Стоимость затронутых товаров указывают в 421 млрд. евро. Это имеет веские отрицательные воздействия на всю мировую торговлю. В первой половине 2019 г. она упала на 2,8% по сравнению с первой половиной 2018 года. Это, прежде всего, оказывает воздействие на ахиллесову пяту стран, экономика которых в значительной степени зависит от экспорта, таких как Германия.

Общий фон нового мирового экономического кризиса кроется в усилении хронической сверх-аккумуляции капитала. К этому добавляется ранее неизвестное объединённое воздействие трёх различных, взаимопроникающих структурных кризисов: С начала 1990-х годов международный структурный кризис, на основе реорганизации международного капиталистического способа производства, оказывает своё воздействие. Кроме того: структурный кризис, вызванный переходом автомобильной промышленности на электронную мобильность, и структурный кризис, основанный на обширной оцифровке всего производства. Она оказывает универсальное воздействие на производство, торговлю, коммуникацию и общество в целом. В 2018 г. прибыль международных сверх-монополий составила 2,2 трлн. долларов США, это 262 процента по сравнению с 2008 г. Значит, что они, после мирового экономического и финансового кризиса 2008-2014 гг. смогли значительно увеличить свою максимальную прибыль за счёт других монополий, не-монополистической буржуазии, общества в целом и эксплуатации человека и природы. Однако в связи с относительным сужением рынков эти быстрорастущие прибыли можно было инвестировать всё меньше приносящим максимальную прибыль образом. Это привело к массовому росту спекулятивного капитала. В июне 2019 года рыночная капитализация, т.е. рыночная стоимость акций, котируемых на мировых фондовых биржах акционерских объединений, составила 83,3 трлн. долларов США. Для сравнения: в октябре 2007 г., самая высокая рыночная капитализация до начала финансового кризиса составила 60,7 трлн. долларов США. Газеты предпринимателей уже предупреждают о «пузыре недвижимости или акций».

Но кризисный спад на этот раз не так резок, как в прошлый раз в 2008 году, не так ли?

Пока скоординированный на международном уровне кризисный менеджмент на самом деле имеет следствием то, что спад кризиса проходит не так резко, как в прошлом кризисе перепроизводства. Тем не менее, промышленное производство в Германии упало до уровня 2016 года. Резкий всемирный спад в 2008 году, который усиленно продолжался в начале 2009 года, был вызван главным образом вспышкой мирового финансового кризиса и его побуждением — крахом Lehman Brothers (Леман Бразерс). Этот финансовый кризис молниеносно охватил сердце капиталистических банков и резко сократил глобальные финансовые потоки в 2008 году. Это вызвало экстремальный, одновременный в мире, глубокий спад промышленного производства. Политикой дешёвых денег, принятием на себя государственных и корпоративных займов эмиссионными банками, обширными государственно-монополистическими акциями в поддержке крупных банков, новыми правилами банковского регулирования и огромными суммами денег для стабилизации банков господствующие круги пока препятствовали такому резкому развитию. С этой целью начатый в первый раз в 2008 году скоординированный на международном уровне кризисный менеджмент был продолжен с различными модификациями. Но даже это не привело к реальному подъёму. «Несущий сам себя подъём», который не раз заклинала канцлер Меркель, оказался, как мы и предсказывали, фантомом принятия желаемого за действительное в буржуазной политической экономике. Империалистическое мировое господство зависит от этого международного кризисного менеджмента, который является опасной игрой с огнём. Один только Европейский центральный банк (ЕЦБ) с 2015 года принял задолженности по займу в размере 2,650 трлн. евро. Если грубо добавить этот долг в размере 2,650 трлн. евро, переведенный ЕЦБ в свой баланс, к официальному государственному долгу еврозоны , то получится реальный государственный долг еврозоны в размере 12,51 трлн. евро. Однако в какой-то момент относительный предел государственной задолженности станет абсолютным. Это привлечёт за собой внезапные последствия: от скачущей галопом инфляции, вплоть до государственных кризисов, подобных тем как в Греции или Аргентине в 2010 году. Кроме того, резко выросла задолженность предприятий. МВФ опасается, чтобы в случае продолжения кризиса корпоративные кредиты в сумму 19 трлн. долларов не были «в опасности», и считает, что риск будет выше, чем в начале прошлого мирового финансово и экономического кризиса . Из-за задутой государственной задолженности и по существу непрерывных низких или отрицательных процентов, кризисный менеджмент всё меньше и меньше распоряжается регулировочными винтами, которые могут быть ещё дальше закручены. В общем, он всё больше подрывается обострённой межимпериалистической конкуренцией. Новое издание на международном уровне скоординированного кризисного менеджмента в роде такого, как после кризиса 2008 года, сегодня вряд ли мыслимо по экономическим и политическим причинам.







По словам правительства, ситуация у них под контролем, – и рабочему классу и широким массам нечего бояться?

Это, конечно, чистая целесообразная пропаганда! Видно, что господствующие монополии и правительство переходят от многолетней политики попытки балансирующего кризисного менеджмента к всё более прямому, открытому и всестороннему сваливанию кризисных тяжестей на массы. Всё больше промышленных предприятий, а также банков объявляет об уничтожении рабочих мест и открыто угрожают оперативными увольнениями. Они уже были сделаны предприятием RAG. Это было табу, за нарушением которого последуют другие. Количество рабочих в неполной работе значительно увеличивается. Десятки тысяч заёмных рабочих уже были «выписаны». Это обострит классовые противоречия, особенно на крупных промышленных предприятиях. Прошли уже важные акции борьбы против таких запланированных или уже осуществлённых массовых увольнений: у Ford в Бразилии, Индии и Великобритании, у General Motors в США, Канаде и Корее, а также у Hyundai в Алжире. В Бразилии, Корее и Чехии рабочие автопрома занимают ведущую роль в массовой борьбе против правительства. После выборов в ландтаг Тюрингии мы будем делать основной упор на укрепление наших сил на крупных заводах, прежде всего на тех, где концентрирован международный промышленный пролетариат, и в профсоюзах.

Мы также станем свидетелями новых нападений на социальные достижения масс. Союз монополистов BDI уже требует новую кризисную программу размером в 400 млрд. евро, которые хотят выжать из всего общества. Это также затрагивает семьи, и особенно женщин, которые должны "взять на себя" это кризисное бремя в отдельной семье как наименьшей экономической единице. Об этом наверно будет речь и на Женско-политическом совещании с 1 по 3 ноября в Эрфурте. Он — самый значительный само организованный конгресс боевого женского движения в Германии.

По извращённой логике господствующих кругов нынешняя ситуация не оставляет никакой свободы действия для серьёзных мер в борьбе с глобальным экологическим кризисом. На этом фоне он дальше обострится. Скрытые политические кризисы в тенденции будут углубляться и чаще и глубже открыто вспыхивать. Международная конкурентная борьба будет обострятся и дальше подрывать дееспособность международных организационных форм единолично господствующего международного финансового капитала. Общая подготовка к войне будет больше усиливаться, и может возникнуть также острая опасность войны. Это уже сейчас видно в нападении фашистского турецкого режима Эрдогана на Рожаву, которое нарушает международное право. Все общественные противоречия обостряются до крайности. В настоящее время это, как правило, ещё не происходит бесконтрольно и внезапно. В Германии это даже ещё сопровождается небольшими частичными уступками массам. Мы знаем, что канцлер Ангела Меркель — мастер в деле успокоения масс небольшими уступками, особенно в кризисных ситуациях. Однако всеобщая кризисность империалистической мировой системы дальше обостряется и в определенный момент она неизбежно приобретёт открытый характер. Она всё больше падает в противоположность развивающейся материальной подготовке объединённых социалистических штатов мира. И это приводит массы всё больше в противоречие с капитализмом. Они всё более ясно видят, что, собственно, было бы возможно, и в какой мере капитализм расстраивает возможность использования научно-технического прогресса на благо всего общества, человека и природы.

Обострение общественной поляризации будет дальше обостряться: между развитием правительств и буржуазных партий вправо, с одной стороны, и прогрессивным поворотом настроения среди масс, с другой. Замечательно, что тем временем это развитие вправо должно было потерпеть некоторые неудачи на международном уровне. Как, например, свержение ультрареакционного министра внутренних дел Италии Сальвини или правительства Австрии Курца/Страхе; серьёзные проблемы президента США Трампа, президента Турции Эрдогана и премьер-министра Великобритании Джонсона. Нарастают противоречия и в лагере господствующих кругов. Всё же телефонный разговор с президентом Украины Зеленским был раскрыт агентом ЦРУ. По-видимому, речь тут идёт также о споре по направлению тактики внутри господствующих кругов. Те части международного финансового капитала, которые зависят от функционирующей мировой торговли, готовы уж не так просто мириться с протекционистскими мерами Дональда Трампа.

Опыт показывает, что во времена экономического кризиса сначала стихийно возрастает поиск индивидуального выхода из положения или забота о собственном рабочем месте. Именно в этой ситуации ультрареакционные и фашиствующие или даже открыто фашистские силы делают всё возможное, чтобы своей демагогией разложить пролетарское классовое сознание, экологическое сознание или и интернационалистское сознание. Обострённая межимпериалистическая конкурентная борьба будет дальше подпитывать и социал-шовинизм господствующих кругов. Короче говоря: мы, как марксисты-ленинцы, вызваны очень точно и дифференцировано исследовать, квалифицировать и довести эту развернувшуюся борьбу за способ мышления до конца. Необходимо систематически и с большим глубокомыслием развивать дальше нашу стратегию и тактику в классовой борьбе и нашу стратегию и тактику в борьбе за способ мышления масс.







Что заставляет ведомство по охране конституции «переоценивать» МЛПГ?

Господствующие круги уже давно откомандировали свои спецслужбы предостеречь от так ими названного «снятия границ (предполагаемого) экстремизма» в середине общества. В этом они сегодня видят самую большую угрозу капиталистической системе. Тем самым они, в своём жаргоне, скажут ничто иное, чем то, что марксисты-ленинцы приобретают массовое влияние. После состоявшейся в июне 2019 года конференции земельных министров внутренних дел Федеральное ведомство по охране конституции в своём ежегодном отчёте в буквальном смысле слова «переоценило» МЛПГ. Они квалифицируют количество наших членов выше почти на 60 процентов, с 1 800 до 2 800. Они особенно озабочены нашей идеолого-политической ясностью. Например, отчёт ведомства по охране конституции предупреждает о «потенциале» наших «обширных анализов, с помощью которых мы, «в качестве интеллектуальных поджигателей», смогли «идеологически вдохновит»ь другие силы . С мая 2018 года мы наблюдаем начало конкретной смены тактики борьбы против МЛПГ, которая приобретает дальнейшие очертания. Так верховный суд земли Тюрингии в городе Йене постановил, что уголовное расследование не должно проводиться на основе выдвинутого Штефаном Энгелем заявления. Оно было направлено против федерального министра внутренних дел Хорста Зеехофера, против бывшего президента ведомства по охране конституции Ханса-Георга Маасена и против полицейского Дирка Лётера. Последний был руководителем оперативных действий при нападении на Бунтующий музыкальный фестиваль и МЛПГ во время Троицы прошлого года. Это скандал, что государственный аппарат может просто-напросто объявить угрозой революционера, как Штефана Энгеля, который был председателем МЛПГ за 37 лет и сегодня является руководителем нашего теоретического органа «REVOLUTIONÄRER WEG», а их произвольные, незаконные действия остаются безнаказанными. С другой стороны, Штефан Энгель должен быть лишён всех юридических возможностей самозащиты. Также в других процессах и запретах бросается в глаза, что Штефан Энгель особенно в фокусе атак государства и спецслужб. По мнению суда ему настоятельно нельзя было выступить на мемориальном месте в Бухенвальде, потому что он со своей речью хотел относиться к сегодняшнему дню. Только после бурных споров и настоящей волны протеста можно было добиться мероприятия МЛПГ в память 75-й годовщины убийства Эрнста Тельмана. Сначала оно было запрещено с открыто антикоммунистическим обоснованием. Эта открыто антикоммунистическая аргументация, которая до сих пор часто была скрыта за формальными отговорками, позволяет нам, в свою очередь, разбираться с ней открыто и в массовом масштабе. Это хорошо получилось в этом вопросе.

Кроме того, фашисты всё чаще угрожают убийством или даже совершают нападения на ведущих представителей МЛПГ, особенно на Монику Гэртнер-Энгель. Но грозили убийством и «полным уничтожением» и Штефану Энгелю, Лизе Гэртнер и мне, что было связано с угрозой «полностью искоренить» нас и «уничтожить» «большевистскую» идеологию. Значит: Тут сочетается деятельность различных действующих лиц, которые связаны общей целью снова более оттеснить МЛПГ в изоляцию, бороться против неё, запугать и, в конечном счёте, ликвидировать её. Однако до сих пор все эти меры давали обратный эффект. В основном господствующие круги в Германии продолжают ставить карту на свою систему мелкобуржуазного мышления как основной метод правления – с современным антикоммунизмом как её ядром. Конечно, они знают, что этот метод ещё является их самым сильным бастионом. Однако он действует всё меньше и меньше, и люди всё лучше справляются с современным антикоммунизмом.







Не перегрузилась ли МЛПГ на данный момент, кроме всего другого теперь ещё концентрируя силы на Тюрингию?

Вовсе нет! Прекрасно годится продолжить эту борьбу по случаю земельных выборов в Тюрингии — как фокуса политических событий, который все рассматривают как «тестовые выборы». С самого начала мы запланировали эту предвыборную кампанию как школу систематического партийного строительства для всей партии. В настоящее время это расширяется к школе борьбы за общественную роль МЛПГ в борьбе против антикоммунистических репрессий. Эта предвыборная кампания по случаю земельных выборов происходит под знаком ожесточённой общественной поляризации. Здесь кризис доверия ко всей буржуазной политике особенно ярко выражен. Монополии настаивают на сохранении Востока Германии как региона постоянных низких зарплат. Умножаются предложения устроить даже особые экономические зоны с особым бесправием, бегством предприятий из коллективных договоров, сокращением социальных прав как и экологических наложений. На прошлой неделе монополии провокационным образом покинули коллективные переговоры по 35-часовой неделе с полной компенсацией заработной платы. МЛПГ является единственной партией, которая последовательно выступает за единство рабочего класса на Востоке и Западе, что даёт нам много симпатии. Однако, в то же время 18 партий выставляют свою кандидатуру, и всё-ещё существует большая путаница среди масс в том, что левая, что правая, что «социальная» политика, и что буржуазная или фашистская демагогия. Интернационалистский список / МЛПГ приносит всю свою компетенцию, своих новых политиков. МЛПГ использует предвыборную кампанию для наступления за настоящий социализм и против современного антикоммунизма.

Бенямин Иммануил-Хофф, глава государственной канцелярии премьер-министра Бодо Рамелова от «Левой партии» и один из закулисных организаторов запрета памятных мероприятий в Бухенвальде, недавно пожаловался в газете крупной буржуазии «FAZ» на недостаточное уважение «Левой партии» господствующими кругами. Всё-таки это было бы важным делом «Левой партии» , что «восточные немцы были интегрированы в общество, потому что ... сегодняшняя ‹Левая партия› считает себя социалистической партией внутри этого общества» . Этот приход (Это прибытие?) в капитализм решающим образом способствовал тому, что сама «Левая партия» всё больше падает в кризис.

Кстати, и АдГ ни при каких обстоятельствах не хочет преодолеть капиталистическую систему. В Тюрингии она выдвинула фашиста Бьорна Хёкке как главного кандидата — как оплот антикоммунизма. В августе федеральный представитель АдГ Александер Гауланд заявил в «FAZ», что он, конечно категорически против любой «революции», даже если его партия утверждала это на плакатах. Он и его АдГ «буржуазны до мозга костей». Тут он в виде исключения сказал правду, в надежде на дальнейшее буржуазное признание. Дело в том, что АдГ лишь хочет направить протест в расистские, националистские и ультра-реакционные русла.

Антифашистская борьба и антифашистская строительная работа – важная и центральная задача предвыборной кампании в Тюрингии. Радикально лево, революционно, за настоящий социализм — вот в чём отличительный признак МЛПГ в этих выборах.

Необходимо ещё лучше объяснять и подчёркивать это в борьбе против подлой социал-фашиствующей и социал-фашистской демагогии со стороны Хёкке и других, а также от НПГ. Самоописание АдГ как «партии протеста», безусловно, оказывает воздействие на часть масс с низким классовым сознанием. Мы должны полностью разоблачить, что тут партия монополий и крупных землевладельцев совершает демагогические бесчинства. Даже если эти демагоги выступают особенно громко: думать что они доминируют общее настроение, это ошибочная оценка. Большинство людей настроено антифашистски, но им нужны более хорошие аргументы от нас. Также и людям, находящимся под влиянием АдГ. Масштабная борьба за способ мышления, чтобы с помощью полностью убедительных аргументов разбирать эту демагогию по косточкам, это в настоящее время главная задача, чтобы бороться против первых признаков фашизма.

Разумеется, многие люди снова будут тактически голосовать, чтобы предотвратить развитие АдГ или ХДС в сильнейшую силу или дать нахлобучку сильным мира сего. Мы по товарищески критикуем это: надо выбирать по убеждению и делать то что правильно, вместе того, чтобы мириться с ролью игрушки в спекуляциях буржуазных партий. В любом случае мы будем бороться за каждый голос — и добъёмся устойчивого прогресса в партийном строительстве. До начала этой работы мы, в качестве организации, были представлены в Тюрингии только в трёх местах, а сейчас их уже 16. В целом мы уже проводим предвыборную кампанию в более чем 30 местах. На прошлых неделях предвыборной кампании борьба за каждый голос должна ещё сильнее двигаться в центр внимания.







Остаётся ли вообще ещё время для теоретической работы?

Практическая и теоретическая работа очень тесно взаимопроникают друг в друга, при чем определяются новые явления и существенные изменения. Под руководством Штефана Энгеля редакция «RW» интенсивно работает над 36-м томом из серии «REVOLUTIONÄRER WEG» под заглавием «Кризис буржуазной идеологии». Для нас теоретическая работа никогда не является дебатами между учёными. Она относится к тем вопросам, которые надо довести до конца спор в партии и среди масс. Мы должны работать ещё лучше и интенсивнее с органом «REVOLUTIONÄRER WEG» в нашей формирующей сознание строительной работе. На этом Штефан Энгель подробно остановился в интервью газете «Rote Fahne» №15/2019. В данный момент мы особенно должны пустить в ход всю силу оружия научной, пролетарской полемики. От других партий можно услышать либо успокоения с целью сглаживания классовых противоположностей, либо дурную демагогию, либо общие вопли о положении в мире (которое они сами причинили). Наш отличительный признак — всегда открыто говорить, называть вещи своими именами, поляризовать, давать глубокие, недвусмысленные и положительные ответы на вопросы времени, всегда исходя из точки зрения рабочих. Именно в этой сложной и для многих людей смущающей ситуации полемика обязательна: чтобы ясно видеть и распространять ясность, чтобы ориентироваться и уметь давать ориентацию, чтобы вступить в борьбу с перспективой, уверенностью в себе и оптимизмом. Это надо особенно среди молодёжи, где марксистско-ленинские идеи наименее укоренились, но потенциал наибольший. Мировоззренческий спор им будет помогать, не так легко стать игрушкой стихийного развития, а становиться самостоятельно мыслящими и действующими, революционными молодыми людьми.

Всеобщий кризис империалистической системы — это также глубокий кризис буржуазной идеологии со всеми её разновидностями (или: видами), такими как прагматизм, позитивизм, скептицизм или негативизм. С «REVOLUTIONÄRER WEG» № 36 мы устроим мировоззренческое наступление среди масс, чтобы всесторонне разобрать по косточкам современный, но и открыто агрессивный антикоммунизм. Это означает также укрепление в пролетарском мировоззрении и его творческое дальнейшее развитие. Требуется в этой связи и разоблачение основной фикции о мнимой «свободе идеологии» государственно-монополистического капитализма. Эта мнимая свобода идеологии является новым средством борьбы, чтобы зубами и когтями защищать буржуазную идеологию. Её «свобода» всегда заканчивается точно тогда, когда пролетарская идеология, марксизм-ленинизм, становится опасной для них.







Эта фаза, может длиться несколько лет, пока мы не завоевали общественную роль в целом. Это большой процесс самоизменения в нашей кампании критики и самокритики, за который МЛПГ в настоящее время борется с огромной храбростью. Итак нас ждёт насыщенное событиями время, и мы радуемся ему!







Большое спасибо за интервью!