Vor 100 Jahren gelang es einer antifaschistischen Einheitsfront, einen faschistischen Militärputsch, den sogenannten Kapp-Putsch, niederzuringen. Die Arbeiter traten in einen Generalstreik und 100.000 Berg- und Stahlarbeiter bewaffneten sich in der Roten Ruhrarmee. Was geschah damals genau? Und welche Bedeutung haben die Lehren von 1920 für heute?