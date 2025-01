Die MLPD-Vorsitzende Gabi Fechtner spricht Klartext

Wer AfD wählt, wählt Faschismus!

Die Ergebnisse der Europawahl zeigten eine alarmierende Zunahme der faschistischen Gefahr in Europa und Deutschland. Die Ampel-Parteien verloren 25 % der Stimmen, was die schwindende Massenbasis der Diktatur der Monopole verdeutlicht. Eine neue faschistische Massenbasis wird aufgebaut, unterstützt von Teilen des Finanzkapitals, der nichtmonopolistischen Bourgeoisie, des Staatsapparats und der größten Medien sowie durch russischen und chinesischen Imperialismus. Die AfD konnte erheblich an Einfluss gewinnen, was ohne diese Unterstützung undenkbar wäre, und es gab eine Zunahme faschistischer Gewaltakte. Die MLPD zieht die Schlussfolgerung, mit der Losung "Wer AfD wählt, wählt Faschismus" in den Thüringen-Wahlkampf zu ziehen.

Von Team Gabi