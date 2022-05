Veranstaltung mit Gabi Fechtner - Buchvorstellung und Diskussion am 27.05.22 in Essen

Menschen, die auf die MLPD und den REBELL stoßen im Wahlkampf der Internationalistischen Liste/MLPD in Essen, im aktiven Widerstand gegen die Gefahr eines 3. Weltkriegs, in Betrieb und Gewerkschaft, in den Widerstandskomitees des REBELL, beim Training für die Spiele ohne Grenzen ... haben hier Gelegenheit, den REVOLUTIONÄREN WEG kennenzulernen und mit uns zu diskutieren.

27. Mai 2022, Essen, Open-Air-Veranstaltung mit Gabi Fechtner, Freitag, 18 Uhr, Kardinal Hengsbach-Platz / Kettwiger Straße