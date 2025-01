Video mit Gabi Fechtner

"Rote Fahne TV" mit Gabi Fechtner zu "Will die MLPD einen Sozialismus wie in der DDR?"

Rote Fahne TV hat heute ein aktuelles Video zum Landtagswahlkampf in Thüringen online gestellt. Das spannende Thema ist die Frage, ob die MLPD einen Sozialismus wie in der DDR will. Das Video ist im Videokarussell auf der Startseite von Rote Fahne News.

Von Team Gabi