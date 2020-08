Welches Ziel hat diese Bewegung?

Es geht um die ganze Grundhaltung zu einer Situation, in der sich die Klassenwidersprüche erheblich verschärfen. In einer solchen Situation darf man sich nicht abschotten und in die Verteidigungsstellung gehen. Sondern man muss „Windmühlen bauen“, sprich, die geeigneten Mittel und Methoden finden, um die Sturmböen in produktive Energie umzusetzen. Übrigens gehört zu einer gesamtgesellschaftlichen Rolle nicht, dass alle zustimmen. Es geht darum, dass ein wachsender Teil der Massen mit dem Antikommunismus fertig wird und sich auch unsere Gegner besonders auf uns beziehen müssen. Alle Versuche, mit Hetze, Gegendemonstrationen oder faschistischen Drohungen die Statue zu verhindern oder in Misskredit zu bringen, endeten weitgehend als Rohrkrepierer!