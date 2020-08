Was ist die Perspektive einer solchen gesamtgesellschaftlichen Krise?

Lenin qualifiziert, "daß dem Wesen nach keinerlei Angaben über die Krise, selbst ideal genaue, die Frage entscheiden können, ob ein revolutionärer Aufschwung nahe bevorsteht; denn dieser hängt noch von tausenderlei anderen, im voraus nicht zu berechnenden Faktoren ab." ( »Zur Beurteilung der gegenwärtigen Lage«, Lenin, Werke Bd.15, S. 275). Klar ist, dass eine solche Entwicklung wesentlich vom Grad des Bewusstseins und der Organisiertheit der Arbeiterklasse und der breiten Massen abhängt. Die Entwicklung in den industriellen Großbetrieben und die Bewusstseinsbildung unter der Arbeiterklasse ist dabei der führende Faktor. Denn erst durch einen qualitativen Sprung im Klassenbewusstsein der Arbeiterklasse und den Übergang zur Arbeiteroffensive auf breiter Front wird aus einer gesamtgesellschaftlichen Krise eine revolutionäre Weltkrise entstehen.

Die Marxisten-Leninisten müssen in einer solchen Situation den Pulsschlag des ganzen gesellschaftlichen Lebens verfolgen, die Entwicklung der Denkweise der Massen analysieren, restlos überzeugende Argumente entwickeln und Kämpfe auslösen und führen. Es werden an vielleicht überraschenden, bisher scheinbar unpolitischen Fragen eruptiv spontane Kämpfe ausbrechen wie in den letzten Monaten in den USA, aber auch bei den Jugendaufwallungen in Stuttgart und Frankfurt gegen Polizeirepressionen. Der Kampf um demokratische Rechte und Freiheiten rückt in einer solchen Situation ins Zentrum der politischen Forderungen und Losungen. Zudem geht es hier um einen länderübergreifenden Prozess. Die MLPD muss und wird entschlossen ihre gesellschaftliche Rolle ausbauen, um eine der Situation entsprechende Zielklarheit, bewusstseinsbildende und organisierende Rolle erzielen zu können.