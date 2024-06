Grußwort der Schirmherrin Gabi Fechtner zum 21. Internationalen Pfingstjugendtreffen 2024

Liebe Jugendliche, liebe Vorbereitungsgruppen zum Pfingstjugendtreffen,

als Schirmherrin freue ich mich sehr auf das 21. Internationale Pfingstjugendtreffen!

Die MLPD wird sich mit ihrem Know-how nach Kräften einbringen und dazu beitragen, die Jugend an solchen großen Aufgaben zu erziehen, entgegen der Meinungsmache der „faulen Jugend“ von heute! Es ist ein wahres Gemeinschaftsprojekt. Viele Hände bereiten es in ganz Deutschland gemeinsam vor. Alles ist selbst finanziert und selbst organisiert. Alle packen ehrenamtlich mit an. Das Pfingstjugendtreffen zeigt, was in den Kindern und Jugendlichen steckt.

Gemeinsam feiern, Sport machen, rebellische, antifaschistische und internationalistische Kultur sind Trumpf beim Pfingstjugendtreffen. Die Massenspiele „Spiele ohne Grenzen“ sind immer ein Höhepunkt. Jeder und jede kann also etwas beitragen!

Es ist vielleicht nicht so bekannt, dass die Pfingstjugendtreffen einen sozialistischen Ursprung haben. Sie gehen auf die revolutionär-internationalistische „Jugend-Internationale“ zurück. Vor dem Ersten Weltkrieg schwenkten die allermeisten „Kommunistischen“ Parteien auf Vaterlandsverteidigung um. Sie verrieten damit die Interessen der Arbeiter und der Massen, der barbarische imperialistische Krieg wurde weiter geführt. Dagegen rebellierte die „Jugend-Internationale“. Sie führte 1915 einen Jugendtag ein, den sie antimilitaristisch ausrichtete. Dieser Tag wurde nach dem Krieg von der Kommunistischen Jugendinternationale als „Weltjugendtag“ weitergeführt. Die MLPD griff diese Tradition 1986 auf und organisierte jährlich ein internationales Pfingstjugendtreffen. Seit 1995 findet es alle zwei Jahre als überparteiliche Veranstaltung statt. Die weltanschauliche Offenheit für den echten Sozialismus ist dem Pfingstjugendtreffen also sozusagen „in die Wiege gelegt“.

Hier gibt es das komplette Grußwort

Hier gibt es alle aktuellen Infos zum 21. Internationalen Pfingstjugendtreffen