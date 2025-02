Gabi Fechtner bei "abgeordnetenwatch.de"

Diese Sammlung wird fortlaufend aktualisiert. Selbst eine Frage an Gabi Fechtner stellen?

Bendrick fragt:

„Hallo Frau Fechtner, was müsste gegen solche Messerattentate wie in Aschaffenburg unternommen werden und wie können wir gegen ihren Missbrauch durch ultrarechte Politiker und Faschisten vorgehen? „

Antwort von Gabi Fechtner:

„Lieber B.,

vielen Dank für die Frage aus Aschaffenburg bei Abgeordnetenwatch vom 31.01.2025

Der Attentäter von Aschaffenburg war dem deutschen Staatsapparat schon vorher auffällig geworden und wenn dieser richtig reagiert hätte, wäre dieses Attentat nicht passiert.

Darum ist es reine Heuchelei, wenn jetzt alle Politiker der bürgerlichen Parteien sagen sie müssten jetzt „etwas für die Sicherheit der Bürger“ tun. Wenn sie das ernst meinen würden, dann würden sie mal als erstes faschistische Parteien verbieten, faschistische Attentäter konsequent bekämpfen, bestrafen und aus anderen Ländern ggf. konsequent abschieben, statt ihnen Spielraum zu geben. Tatsächlich nehmen reaktionäre Kräfte von AfD, CDU usw. das Attentat zum Anlass erneut eine Hetzwelle gegen Migranten loszutreten, das Asyrecht weiter zu verschärfen und der faschistischen „Remigrationspolitik“ der AfD Wasser auf die Mühlen zu lenken.

Mag sein dass der Täter auch psychisch schwer krank war, aber wegen einer psychischen Erkrankung ersticht man nicht kleine Kinder. Die MLPD tritt ganz klar für das Recht auf Flucht ein und das Recht jedes Menschen, da zu leben, wo er leben will. Wir sind für das Recht auf Asyl allerdings nur auf klar antifaschistischer Grundlage.

Das bedeutet, dass wir nicht dafür sind, dass jeder jetzt nach Deutschland kommen kann. Das Recht auf Asyl darf nicht gelten für Faschisten, und religiöse Fanatiker. Es ist der Kapitalismus, der derzeit weltweit den Faschismus aufleben lässt und derart menschenfeindliches Verhalten und Egoismus hervorbringt. Der Missbrauch dieses Attentat ist wirklich unerträglich.

Jeder in der MLPD trauert wahrscheinlich mehr als ein AfD-Hetzer um ein marokkanisches Kind trauern kann. Zugleich wird jeden Tag in Deutschland eine Frau ermordet, in Gaza wurden je nach Region und Zeitraum zwischen 20 und 100 Kinder am Tag ermordet, hat die AfD für jedes dieser Kinder eine solche Kampagne gestartet? Wurde für jedes dieser Kinder Gesetzesvorlagen gemacht und wie von der CDU sogar die Zusammenarbeit mit der faschistischen AfD sehenden Auges in Kauf genommen?

Die Auswüchse solcher Anschläge, die übrigens in den USA in Form von Amokläufen vor allem von weißen, oft faschistischen Männern verübt werden, solch eine extrem menschenverachtende und egoistischen Denkweise werden grundsätzlich auch nur in einer neuen Gesellschaft, die frei ist von Ausbeutung, Unterdrückung und faschistischer Gefahr verschwinden.

Dafür kämpft die MLPD mit der Perspektive des echten Sozialismus und ist unsere Losung im Wahlkampf: Make Socialism great again!“



J. aus Erlangen fragt:

„Satiriker Böhmermann fordert uns ja inständig auf, unsere Wahlentscheidung von dem Verhalten gegenüber dem Verbot der AfD abhängig zu machen! Wie steht denn ihre Partei dazu und auch sie persönlich?“

Antwort von Gabi Fechtner:

„Hallo Herr Plack!

Diese Frage halte ich tatsächlich auch für ein wichtiges Kriterium, welche Partei man als antifaschistisch und fortschrittlich gesinnter Mensch überhaupt wählen kann, auch wenn es nicht das einzige Kriterium ist.

Das kapitalistische Gesellschaftssystem bedroht die Menschheit neben der sich ausbreitenden faschistischen Tendenz auch durch die wachsende Weltkriegsgefahr und die globale Umweltkatastrophe existenziell. Die MLPD als revolutionäre Arbeiterpartei steht für die Perspektive des echten Sozialismus als grundlegende Alternative dazu.

Die MLPD ist die einzige Partei, die als Partei geschlossen das Verbot der AfD und aller faschistischen Organisationen und Parteien fordert. Auch ich persönlich stehe voll hinter dieser Forderung. Das unterscheidet uns von allen im Bundestag vertretenen Parteien.

Bei Grünen, LINKE, SPD und auch CDU und FDP gibt es einzelnen Abgeordnete oder Vertreter, die sich für ein Verbot stark machen. Wir haben zu dieser Forderung auch ein Plakat. Vielleicht haben Sie es schon gesehen. Der faschistische Höcke-Flügel diktiert längst den Takt in der AfD. Alice Weidel bezeichnet den 8. Mai, den Tag der Befreiung vom Hitler-Faschismus als Tag der „Niederlage unseres Landes“. Das sagt man nur, wenn man sich den Sieg von Hitler gewünscht hätte. Alle Nachfolgeorganisationen der NSDAP könnten und müssten auf Grundlage des Potsdamer Abkommens verboten werden. Wehret den Anfängen! Doch stattdessen erleben wir derzeit, dass die AfD auch in den öffentlich-rechtlichen Medien nicht nur wie eine normale Partei behandelt wird, die man ertragen müsste, sondern inzwischen offen für sie und ihre Kandidaten Werbung gemacht wird.

Das ist wirklich empörend und alle Antifaschisten sollten dagegen auch Sturm laufen, mit Leserbriefen und anderen Protesten.

Wir verbinden das Eintreten für das Verbot der AfD mit einer intensiven Überzeugungsarbeit unter der Bevölkerung. Dazu haben wir das Plakat „Wer AfD wählt, wählt Faschismus!“ gemacht. Auch wenn kein AfD-Wähler mehr ernsthaft behaupten kann, dass die AfD eine harmlose Protestpartei ist, ist vielen dennoch der faschistische Charakter nicht bewusst und wir müssen die Demagogie der AfD entlarven, die sich als „sozial“ oder „Anti-Kriegspartei“ aufspielt. In Wirklichkeit ist sie eine Partei der Militarisierung und des Nationalismus und keineswegs allgemein gegen Waffenlieferungen, nur nicht gegen ihren Verbündeten Putin.

Es ist heute im antifaschistischen Kampf vorrangig, mit den von der AfD beeinflussten Menschen zu diskutieren, sie überzeugen und sie nicht der Demagogie der AfD zu überlassen. Nach den Abstimmungen letzte Woche muss man erweitern:

Wer CDU/CSU, FDP und BSW wählt, stärkt die AfD. Wer konsequent den Faschismus der AfD bekämpfen will, muss die MLPD unterstützen!“



Hans-Jürgen W. fragt:

"Warum stellt die MLPD keine Kanzlerkandidatin?“

Antwort von Gabi Fechtner:

„Lieber H.,

vielen Dank für ihre Frage. Die MLPD ist eine noch kleine Partei, die dringend gestärkt werden muss. Im Kapitalismus würden wir nicht zur Verfügung stehen, als Kanzler Dienstleister für die Monopole zu sein!

Für unsere Losung „Make socialism great again!“ treten wir mit voller Überzeugung ein und sind dann selbstverständlich auch bereit und in der Lage, in den Staatsgeschäften führende Verantwortung zu übernehmen.

Solidarische Grüße“



Seyran C. fragt:

„Welche Maßnahmen wollen sie einleiten, damit Frauen und queere Menschen vor Gewalt geschützt werden? Setzen sie sich für die Abschaffung des §218 ein?“

Antwort von Gabi Fechtner:

„Die MLPD setzt sich für den Schutz von Frauen und queeren Menschen vor Gewalt ein. Sie ist Aktivposten in der kämpferischen Frauenbewegung mit vielen anderen Frauenorganisationen „von Religion bis Revolution“. Dabei kämpfen wir um konkrete Reformen. Wir brauchen z.B. deutlich mehr Frauenhäuser – mind. 14000 Plätze aktuell – die vollständig vom Staat finanziert werden sollen, ohne Zuschüsse durch die betroffenen Frauen.

Zugleich kämpft die MLPD gegen die Ursachen der besonderen Unterdrückung der Masse der Frauen und auch queeren Menschen aufgrund ihres Geschlechts in der kapitalistischen Staats- und Familienordnung. In einer sozialistischen Gesellschaft ist die Befreiung der Frau dagegen Leitlinie und grundlegendes Ziel. Das schließt die Befreiung queerer Menschen von Unterdrückung ein.

In unserem Wahlprogramm schreiben wir: „Die LGBTQI (lesbian, gay, bi, trans, queer, inter) Bewegung gehört zu den Unterdrückten der Welt. Faschisten und reaktionäre Regimes haben sie als eines ihrer Feindbilder auserkoren, verbreiten Homophobie und Transphobie. In manchen Staaten droht Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder ihres Geschlechts gar die Todesstrafe.

Der Kampf um sexuelle Selbstbestimmung ist heute Bestandteil der antifaschistischen Bewegung. Die MLPD steht auf der Seite aller Ausgebeuteten und Unterdrückten, was den Kampf um sexuelle Selbstbestimmung, gegen sexuelle Ausbeutung, Gewalt und Pornografie einschließt. Die MLPD kritisiert zugleich, wenn die sexuelle Orientierung ins Zentrum der Identität – des Denkens, Fühlens und Handelns – gestellt wird, anstatt klassenmäßige Orientierung und Wirken für den gesellschaftlichen Fortschritt.“

Die MLPD fordert:

Schluss mit der Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen – ersatzlose Streichung des § 218 StGB!

Kampf gegen alle Formen der besonderen Ausbeutung und Unterdrückung von Frauen und Mädchen!

Stopp der Diskriminierung und Homophobie als Teil der weltweiten Rechtsentwicklung – Für das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung, für die Gleichberechtigung gleichgeschlechtlicher Beziehungen und von Transmenschen!

Kampf der Prostitution, strenge Bestrafung sexueller Ausbeutung, Gewalt, Pornografie mit und Missbrauch von Kindern und Menschenhandel!

Nulltoleranz für Sexismus und Pornografie.

Anerkennung von Asylgründen aufgrund von Geschlecht oder sexueller Orientierung und eigenständiges Bleiberecht für ausländische Frauen!

Für die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Gleichstellung der Frauen!

Für die Befreiung der Frau im Sozialismus durch die revolutionäre Überwindung des Kapitalismus!“

Luna M. fragt:

„Mir erschließt sich eine Sache nicht. Wenn die MLPD eine Revolution machen möchte, welchen Sinn hat es dann überhaupt an Wahlen teilzunehmen?“

Antwort von Gabi Fechtner:

„Hallo L.,

vielen Dank für die Frage, die zweifellos in der revolutionären und linken Bewegung nicht unumstritten ist.

Wie Du/Sie richtig schreiben, steht die MLPD für die revolutionäre Umwälzung der Gesellschaftsverhältnisse. Erst durch den Sturz der kapitalistischen Herrschaft und den Aufbau der sozialistischen Gesellschaftsordnung werden alle Formen der Ausbeutung und Unterdrückung der werktätigen Massen abgeschafft. Der Sozialismus kann aber nicht per Wahlen eingeführt werden. Das zeigen alle geschichtlichen Erfahrungen wie vor ca. 50 Jahren in Chile oder auch in jüngerer Zeit in Venezuela.

Eine Revolution ohne oder gar gegen das Volk, kann aber nie erfolgreich sein. Dafür muss man die Arbeiterklasse, insbesondere die entscheidende Mehrheit des Industrieproletariats gewinnen und eine revolutionäre Stimmung und Situation reifen. Wir erleben die tiefste Vertrauenskrise in die Regierung, die bürgerlichen Parteien, den bürgerlichen Parlamentarismus und seine Institutionen, zugleich sind die Wahlen für viele Menschen weiterhin noch die wichtigste politische Betätigung.

Die Wahlbeteiligung bei den letzten Bundestagswahlen und Landtagswahlen sind gestiegen. Wir nutzen den Bundestagswahlkampf, die besonders politisierte Stimmung in solchen Zeiten und die teils erweiterten Möglichkeiten in der Öffentlichkeitsarbeit, um massenhaft mit den Menschen zu diskutieren. Dass die Ursachen der Probleme in den kapitalistischen Gesetzmäßigkeiten liegen – ob der Mangel an bezahlbarem Wohnraum, die Armut und Arbeitslosigkeit, Weltkriegsgefahr oder Zerstörung der natürlichen Umwelt.

Daran ist die Ampel-Regierung gescheitert und werden es auch die künftigen Regierungen tun. Grundlegend wird sich daran erst im Sozialismus ändern. Deswegen haben wir „Make socialism great again“ auch als eine unserer Hauptlosungen aufgestellt.

Die Beteiligung an parlamentarischen Wahlen ist daher kein Widerspruch zu unseren revolutionären Zielen, sondern für Marxisten-Leninisten sogar unverzichtbar. Es wäre ein großer Fehler, die Massen bei den Wahlen nur bürgerlichen oder kleinbürgerlichen Kräften zu überlassen. Deswegen kandidieren wir als revolutionäre Arbeiterpartei.

Bei diesen Bundestagswahlen ist das umso wichtiger, deutlich zu machen, dass es einen Protest von links, einen fortschrittlichen Protest gegen die herrschende Politik gibt. Für uns steht nicht die Stimmenzahl im Vordergrund und wir machen den Massen keine Illusionen oder leere Versprechungen wie es für alle bürgerlichen Parteien typisch ist.

Wir heben mit unserem Wahlkampf auf Bewusstseinsbildung ab und dass sich die Menschen organisierten, in der MLPD, im Jugendverband REBELL, im Internationalistischen Bündnis und den fortschrittlichen Selbstorganisationen. Zugleich kämpfen wir natürlich um jede Stimme.

Denn jede Stimme für die Internationalistische Liste/MLPD stärkt den fortschrittlichen Stimmungsumschwung, eine gesellschaftsverändernde Bewegung und die Perspektive des echten Sozialismus!“

Dieter R. fragt:

„Warum unterstützt die MLPD völlig unkritisch die in allen gesellschaftlichen Fragen reaktionären palästinensischen Organisationen wie HAMAS und PLO?“

Antwort von Gabi Fechtner:

„Hallo Herr R.,

die MLPD unterstützt weder HAMAS noch PLO.

Was wir aber mit vollster Solidarität und von ganzem Herzen unterstützen, ist der Kampf des palästinensischen Volks für seine Selbstbestimmung, gegen den barbarischen Völkermord, gegen die Vertreibungspläne und seine jahrzehntelange Unterdrückung. Das palästinensische Volk hat natürlich das Recht sich gegen Besatzung, gegen Terror und Unterdrückung zu wehren, was auch im Völkerrecht so verankert ist.

Unkritisch waren wir dabei nie. Wir haben die Hamas als islamistisch-faschistische, maßgeblich von Katar finanzierte Organisation charakterisiert. Die bürgerliche PLO haben wir für ihren Verrat an den Interessen des palästinensischen Volks attackiert, weil sie in den Abkommen von Oslo und Camp David die Besatzung Israels akzeptiert haben.

Sie war früher fortschrittlich und beinhaltet ja auch sozialistische Organisationen. Gegen ihren Einfluss wurde die Hamas und andere islamistische Gruppen erst aufgebaut.

Unsere ausführliche, differenzierte Position haben wir in der Broschüre „Kampf gegen den drohenden Flächenbrand in Nahost. Was ist die Perspektive des palästinensischen Befreiungskampfs?“ und dem Artikel „Grundlinien der Positionierung zum palästinensischen Befreiungskampf“ dargelegt.

Zugleich begrüßen wir, wenn es Bestrebungen aufgrund des Drucks der Massen in Palästina und weltweit gibt, dass palästinensische Organisationen in einem fortschrittlich-demokratischen Sinne zusammenarbeiten gegen die Besatzung, den Krieg und für ein befreites Palästina.

Beste Grüße“