Solidarität mit den Frauen in Istanbul!

Gabi Fechtner an Dilbent, Arbeiterin in der Türkei

Liebe Dilbent, liebe Freundinnen und Genossinnen, ich habe von dem brutalen Überfall auf euch Kämpferinnen am Tag gegen Gewalt an Frauen in Istanbul gehört. Mutig kämpften die Frauen trotz Verbot und Drohungen. 200 Frauen wurden geschlagen und verletzt, viele verhaftet. Dieser Übergriff ist ein Beweis dafür, dass die Gewalt an Frauen von den reaktionären, faschistischen und imperialistischen Staaten ausgeht, die Gewalt an Frauen institutionalisiert haben.

Von Team Gabi