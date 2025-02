Auszug Redebeitrag von Gabi Fechtner, bei der Demo gegen den AfD-Parteitag in Riesa im Januar 2025

Es fragen sich viele: Wie konnte es ausgerechnet in Deutschland mit der Erfahrung des Hitler-Faschismus passieren, dass so eine Partei wie die AfD wieder groß werden konnte? Ich glaube, da muss man schon etwas tiefgründiger nachdenken und hinterfragen. Wir haben eine sehr tiefe Weltwirtschafts- und Finanzkrise und viele imperialistische Länder buhlen um die Vormachtstellung in der Welt. Inzwischen sind sie bereit, mit allen Mitteln und Methoden für diese Vormachtstellung zu kämpfen. Der Kapitalismus hat sich immer schon die Faschisten warmgehalten. Wir sehen jetzt, dass sie für ihren härteren Kurs die Faschisten brauchen – einen Kurs des Weltkrieges, einen Kurs der Angriffe auf die Arbeiterbewegung, auf die sozialen Errungenschaften, auf die Umwelt und auf die Zukunft der Jugend. … Und insofern hat dieser Kapitalismus auch die Faschisten hervorgebracht. Wenn wir den Faschismus wirklich mit der Wurzel bekämpfen wollen, dann müssen wir auch dieses Gesellschaftssystem infragestellen. …

Ich finde den heutigen Tag auch erfolgreich. Aber er hat zugleich gezeigt, dass wir noch viel zu tun haben. …

Zum Beispiel hatte ich viele Gespräche mit einfachen Leuten auf der Straße. Einige meinten: „Die AfD vertritt wenigstens mal das, was die einfachen Leute gesagt haben.“ Das ist doch ein Trugschluss. Also noch nie hat eine faschistische Partei die Interessen der kleinen Leute vertreten, noch nie! Schaut euch die Giorgia Meloni in Italien an oder Victor Orban in Ungarn. Die machen zuerst ein paar Zugeständnisse, dann haben sie das, was bei uns Bürgergeld ist, in Italien abgeschafft. …

Was will die AfD denn? Deren Steuerkonzepte würden genau die 10 Prozent der reichsten Leute in Deutschland bevorzugen! Da ist nicht ein einziges Konzept dabei, was die normale Bevölkerung irgendwie besserstellen würde. Die wollen keine Vermögenssteuer, die wollen keine Erbschaftssteuer. Die wollen den Solibeitrag, den die Reichen bezahlen, abschaffen. Das muss man den Leuten auch konkret sagen. Jetzt sagt die Weidel gestern, dass sie das Arbeitslosengeld mehr oder weniger abschaffen wollen. Dann sollen die Leute gleich ins Bürgergeld fallen. Da sollst du mindestens 15 Jahre arbeiten, bis du überhaupt Arbeitslosengeld I kriegst. Ja was hieße das denn? Dass die Armut sich noch weiter massiv verschärft. …

Die Blockaden sind gut. Sie haben heute auch zwei Stunden den Parteitag verzögert. Herzlichen Glückwunsch an alle, die bei den Protesten waren. Aber man muss auch sagen, damit haben wir noch keinen abgehalten, diese faschistische Partei zu wählen. Und deshalb muss das zusammenkommen damit, dass wir auch richtig unter die Leute gehen und Aufklärungsarbeit machen. …