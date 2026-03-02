بیانیه کمیته مرکزی حزب مارکسیت لینینیست آلمان (م ل پ د)

مبنای این تحولات، بحران آشکار سازمان نو تولید بین‌المللی است که هر چه بیشتر تشدید و عمیق می‌شود. نظم جهانی‌ای که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دههٔ ۱۹۹۰ تحت سلطهٔ ایالات متحده به‌عنوان تنها ابرقدرت شکل گرفته بود، در حال فروپاشی است. مبارزه برای تقسیم مجدد جهان، ماهیت یک نبرد نابودکننده به خود گرفته است . این نبرد میان قدرت‌های امپریالیستی قدیمی و جدید، حول ابرقدرت‌های آمریکا و چین، در جریان است جنگ‌های تجاوزکارانه به‌سرعت افزایش می‌یابند، کشورها اشغال می‌شوند، بخش های کامل تولیدی یا کنسرن‌ها درهم شکسته می‌شوند، مواد خام و انرژی، زنجیره‌های تأمین و بازارها از نو تقسیم می‌گردند، و قوانین اجتماعی و کارگری مورد هجوم قرار می‌گیرند.مافوق انحصارات بین المللی ریتم تحولات را تعیین می‌کنند تا بر بازار جهانی مسلط شوند و سرمایهٔ مازاد خود را با بیشترین سود به‌کار گیرند. به‌گونه‌ای دراماتیک، کشورهایی که به‌صورت فوق‌ارتجاعی یا فاشیستی اداره می‌شوند، دستاوردهای به‌دست‌آمده در زمینهٔ حفاظت از محیط زیست را نابود می‌کنند. از آنجا که تولید بین‌المللی‌شده اکنون شرط بنیادین دستیابی به حداکثر سود است، حاکمان نمی‌توانند بدون به خطر انداختن بقای خود، آن را نادیده بگیرند یا به عقب بازگردانند. فرمانروایان همچنان تلاش می‌کنند تا از طریق نفوذ اقتصادی، معاملات یا توافقات تجاری، به نفع خود و به زیان رقبایشان امتیازاتی کسب کنند. اتحاد امپریالیستی میان آمریکا و اتحادیهٔ اروپا، و در نتیجه ناتو، در بحران عمیقی فرو رفته است. در کنفرانس امنیتی مونیخ، وزیر خارجهٔ آمریکا، روبیو، از اتحادیهٔ اروپا خواست تا بی‌قید و شرط تحت سیاست فاشیستی دولت آمریکا قرار گیرد: لغو حفاظت از محیط زیست، سیاست پناهندگی فاشیستی، سیاست «اول کشور من» و ضدکمونیسم تهاجمی. به گفته او، آلمان/اتحادیه اروپا و ایالات متحده به این واقعیت متحد هستند که پس از جنگ جهانی دوم، با هم در برابر «انقلاب‌های کمونیستی بی‌خدا» و «شورش‌های ضد استعماری» از خود دفاع کردند. این مسیر به کجا می‌رود، زمانی که چنین سخنرانی‌ای با تشویق ایستاده و تحسین وزیر امور خارجه آلمان، ودهوفل («در یک خط»)، مواجه می‌شود؟ سیاست خارجی فاشیستی آمریکا مهر خود را بر جهان حک میکنند.

امپریالیسم آلمان و اروپا هر چه بیشتر منافع مستقل خود را دنبال می‌کنند و به سمت یک اروپای قدرت‌مند جهت‌گیری دارند. در هفته‌های اخیر، سخنران‌نویسانِ صدراعظم مرتس این سیاست را ریاکارانه به‌عنوان ادامهٔ سیاست خارجی مسالمت آمیز، جلوه دادند. بر اساس این دیدگاه، آلمان به‌عنوان یک «قدرت متوسط» باید در برابر خطر له شدن توسط ابرقدرت‌ها خود را تثبیت کند. در واقع، آلمان یکی از قدرت‌های امپریالیستی رهبری کننده و چهارمین قدرت اقتصاد بزرگ جهان است. امپریالیسم آلمان تحت سلطهٔ انحصاراتی که برخی از آن‌ها هنوز فعال‌اند، دو جنگ جهانی با ده‌ها میلیون کشته را به راه انداخت.

و همپیمانانش هنوز هم موفق می‌شود بخش‌هایی از توده‌ها را با فاشیسم مدرن ترامپ، آ ف د سردرگم کند. این جریان اغلب از منافع مشروع و نارضایتی مردم از شرایط موجود آغاز میکند‌، اما احساسات خرده‌بورژوایی مانند رقابت، بی‌رحمی، خودخواهی یا ترس‌های ویرانگر از آینده را تقویت می‌کند تا اشکال جدید فاشیسم را در ظاهر به‌عنوان منافع توده‌ها جلوه دهد. در نظرسنجی‌ها، فاشیست‌های مدرن حزب آ ف د همچنان قوی باقی مانده‌اند و در برخی موارد، حتی رهبر هستند، مانند برخی ایالت‌های فدرال در شرق آلمان. با این حال، اختلافات داخلی، فساد و حمایت از رئیس‌جمهور منفور آمریکا، ترامپ، پایگاه مردمی آنها ضعیف می‌شود.

در حالی که در آلمان هر «جو اقتصادی » و تمام آمار فروش فوق انحصارات تا دو ممیز تحلیل و تجزیه می‌شود، ما تنها نکات برجسته را در مورد جنبش مترقی می‌شنویم. همزمان، در یک فراینداعتلای سیاسی جهانی، جبهه متحدی علیه فاشیسم، جنگ، از هم پاشیدن دستاوردهای اجتماعی و تهاجم استثمار در محیط کار در حال شکل‌گیری است :

1. یک جنبش توده‌ای ضد فاشیستی جدید در حال شکل‌گیری است. تنها در آلمان، هفت میلیون نفر در سال‌های ۲۰۲۴و ۲۰۲۵ برای اعتراض علیه خطر فاشیستی به خیابان‌ آمدند. این امر، پایه فراحزبی جنبش را مستحکم کرد. در سال ۲۰۲۵، ۱۵ میلیون نفر در اعتراضات «بدون پادشاه» در ایالات متحده آمریکا فعال بودند. در سال ۲۰۲۶، یک جنبش مقاومت توده‌ای ضد فاشیستی سازمان‌یافته در آنجا شکل گرفت. در مینیاپولیس تا ۵۰٬۰۰۰ نفر در چارچوب ساختارهای ثبت‌شده علیه واحدهای فاشیستی «آیس» (ادارهٔ مهاجرت و گمرک آمریکا) سازماندهی شدند. آن‌ها اقداماتشان را زیر نظر داشتند و پیگیری می‌کردند، مسدودسازی‌ها و اقدامات حفاظتی برای کارگران و خانواده‌هایی که قرار است اخراج شوند را سازمان‌دهی کردند. بخشی از فعالان از حقِ مسلح‌ شدن مردم (حق حمل سلاح) در ایالات متحده استفاده کردند. اکنون نیروهای «آیس» مجبور شدند از مینیاپولیس عقب‌نشینی کنند. این نشان‌دهنده یک عقب‌نشینی آشکار در روند گذار به فاشیسم در ایالات متحده است. اگرچه ترامپ هنوز در قدرت است، گرایش‌های بحرانی در حال رشد هستند. پس از آنکه بیش از ۸۰ درصد جمعیت آمریکا طرح‌های ترامپ برای الحاق گرینلند را رد کردند، او مجبور شد در این موضوع نیز عقب‌نشینی کند.

۲ . یک جنبش جهانی توده‌ای ضد امپریالیستی در بر گیرنده میلیون‌ها نفر .

در سه سال گذشته، حدود ۳۰ میلیون نفر در سراسر جهان در تظاهرات علیه جنگ غزه شرکت کرده‌اند. این تعداد به‌طور قابل توجهی بیشتر از جنبش علیه جنگ ویتنام در دهه ۱۹۶۰ است که بیش از یازده سال به طول انجامید. اما این همه ماجرا نیست. در برابر همهٔ حملات امپریالیستی ـ که برخی از آن‌ها رنگ‌وبوی استعمارگرایانه دارند ـ در مواردی جنبش‌های توده‌ایِ هماهنگ‌شده در سطح بین‌المللی با حضور صدها هزار نفر شکل می‌گیرند.

این جنبش‌ها علیه تجاوزهای آمریکا به ونزوئلا، گرینلند یا ایران شکل گرفته‌اند؛ همچنین علیه یورش‌ها به خودگردانیِ کُردها در روژاوا از سوی ترکیه و نیروهای سوریه، و نیز علیه کشتارهای بی‌رحمانهٔ ده‌ها هزار نفر به‌دست رژیم ایران

۳ . برای نخستین بار پس از سال‌ها، بار دیگر مبارزات و اعتصاب‌های هماهنگ‌شدهٔ بین‌المللیِ طبقهٔ کارگر در حال شکل‌گیری است. هم‌زمان، روندی از سیاسی‌شدن در محیط‌های کاری و اتحادیه‌های کارگری قابل مشاهده است. بسیاری از کارگران در مبارزه‌ برای حفظ مخل کارو جایگای آموزشی، در برابر موج بی‌سابقهٔ تعطیلی کارخانه‌ها، اخراج‌های گسترده، سرکوب و تهاجمِ تشدیدشدهٔ استثمار قرار دارند. کارگران بنادر در شش کشورِ حوزهٔ مدیترانه در تاریخ ۶ فوریهٔ ۲۰۲۶ با برگزاری اعتصابی هماهنگ‌شده در سطح بین‌المللی علیه تدارکات جنگی و انتقال تسلیحات، نمونه‌ای درخشان ارائه دادند. در میانهٔ فضای قطبی‌شده، گردهمایهای اتخادیه های گارگری و کارخانه جات در آلمان به‌طور فزاینده‌ای موضع‌گیری می‌کنند: علیه طرح‌های فاشیستی برای تفرقه‌افکنی در جنبش کارگری و درهم‌شکستن اتحادیه‌ها، علیه اقتصاد جنگی و مدیریت‌های فاشیستی در واحدهای تولیدی. همچنین دربارهٔ مسائل اجتماعی مانند فقر مسکن یا سیستم بهذاشتی، تظاهرات یا اعتصاب‌های رهبری شده اتحادیه ای مانند وردی .

۴ . در میان جوانان، ظرفیت‌های بزرگی با گرایش فزاینده‌ای به جنبش‌ جوانان سوسیالیست و چپ جهانی در حال شگل گیری است.جوانان به دنبال الترناتیف های اجتماعی هستند ، علاقه مندی و پذیرش برای سوسیالیسم به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. این با همراهیِ فرآیند آگاهی‌بخشی که میتوان از آن سوسیالیسم را برداشت نمود.

. 5 . همچنین لایه‌های میانیِ خرده‌بورژوایی نیز به حرکت درمی‌آیند. در سراسر این طیف، امکان‌های گوناگونی برای ایجاد ائتلاف‌ها علیه فاشیسم، جنگ و تخریب محیط‌زیست، در عرصهٔ مسائل اجتماعی و در مبارزه برای حقوق و آزادی‌های دموکراتیک شکل می‌گیرد. در ایالات متحده آمریکا، اعتراض‌های بورژوایی–دموکراتیک تا عمق محافل خرده‌بورژوایی و حتی بورژواییِ هنرمندان، کارکنان دولتی، دستگاه قضایی یا دانشمندان گسترش یافته است. هرچند جنبش محیط‌زیست تضعیف شده، اما عقب‌گردهای خشن در سیاست‌های زیست‌محیطی همچنان موجی از خشم و اعتراض را حتی در میان محافل بورژوایی برمی‌انگیزد.

این تحولات تأیید می‌کنند: که بشریت نمی‌خواهد در بربریتِ امپریالیستی نابود شود. هرچند این جنبش‌ها آینده‌ساز و امیدبخش‌اند، اما هم‌زمان نشان می‌دهند که هنوز چالش‌هایی برای حل‌وفصل باقی مانده است تا نیرویی واقعاً برتر و متحد از همهٔ نیروهای ضدفاشیستی و انقلابی شکل گیرد. نوعی سردرگمی اجتماعی هنوز این روند را کند می‌کند. همان‌گونه که اشتفان انگل، رهبر ارگان تیوریک خزب مارکسیت لینینیست آلمان م ل پ د ،در بررسی وتجزیه سال نو اعلام کرد سال ۲۰۲۶ باید و خواهد شد سال «کشایش». ضروری است که مبارزهٔ اجتماعی بر سر شیوهٔ تفکر، در سطحی نو و به‌صورت گسترده و توده‌ای، به‌عنوان کار روشنگرانهٔ مارکسیستی–لنینیستی پیش برده شود. این همچنین مبارزه‌ای است علیه اپورتونیسم و سکتاریسم. حاملان این گرایش‌ها، مبارزات را در چارچوب نظام سرمایه‌داری مهار و هدایت می‌کنند یا توده‌ها را نادیده می‌گیرند و کنار می‌گذارند. همچنین لازم است به کسانی که تحت تأثیر دستکاریِ افکار عمومی قرار گرفته‌اند کمک شود تا بتوانند با تأثیرات مخرب و تضعیف‌کننده کنار بیایند. سطح سازماندهی ‌ هنوز کافی نیست. از وحدتِ عمل در تظاهرات یا اقداماتِ منفرد باید به‌سوی جبههٔ متحدی با کیفیتی نو و با اشکال سازماندهی دائمی منجر شود. انقلابیون و مارکسیست–لنینیست‌های جهان باید با هدف‌مندی و قاطعیت روی این وظایف کار کنند: احزاب خود را به‌طور چشمگیری تقویت کنند، بیاموزند و این ادعا را در عمل محقق سازند که قادرند توده‌ها را به حرکت درآورند و رهبری کنند، آگاهی‌بخشی را پیش ببرند—به‌ویژه در رابطه با علاقهٔ گسترده به سوسیالیسمِ واقعی.تقویتِ خودسازمان‌یابی‌های فراحزبی، جنبش‌های توده‌ای و شکل‌های نوین سازمانیِ جبههٔ واحد شایستهٔ بیشترین توجه است.

همهٔ این روندها در امتداد خطوطِ مبارزهٔ جهان‌بینیِ جامعه که به‌شدت قطبی شده است از جمله در مقابله با شیوهٔ تفکرفاشیستی– خرده‌بورژوایی جریان دارد. در حالی‌ که ضدکمونیسمِ حاکمان تشدید می‌شود، نفوذ و کاراییِ آن در میان توده‌ها رو به کاهش است

(MLPD) در این میان، به‌طور آشکار نفوذ و تأثیرگذاریِ حزب مارکسیستی–لنینیستی آلمان در حال افزایش است.

جنبش «به ضدکمونیسم فرصت نده!» اهمیت اجتماعیِ چشمگیری پیدا می‌کند. این جنبش پرده‌ای را که اغلب بیش از همه به‌صورت احساسی بر روی بدیلِ اجتماعیِ آینده‌ساز افتاده است، کنار می‌زند. این امر مستلزم آن است که دربارهٔ اشتباهات ، حتی در مواردی جنایت‌ها و نیز مشکلاتِ کشورهای سوسیالیستیِ پیشین، گفت‌وگویی جدی و صریح صورت گیرد.

حزب مارکسیستی لنینیستی آلمان م ل پ د بر اساس سوسیالیسم مبتنی بر شیوهٔ تفکر پرولتایایی ، نتایجی را استخراج کرده است که چگونه خیانت مجدد به سوسیالیسم و پیدایش بوروکراسی توسط رهبری جدید خودخواه جلوگیری شود. این حزب هم‌اکنون این مفهوم را به‌عنوان حزب طراز نوین عملا اجرا میکند. حزب این رویکرد را تقویت خواهد کرد، به‌ویژه برای شکل‌گیری جنبش جوانان سوسیالیست و انتقال آن به میان توده‌ها.

در این چنین وضعیت، برای مبارزه‌ای پایدار و دگرگون‌کنندهٔ جامعه در حزب کارگریِ انقلابیِ مارکسیستی لنینیستی آلمان م ل پ د و در سازمان چوانان ربل، متشکل شوید!

! به‌پیش با وحدت بین‌المللیِ طبقهٔ کارگر، به‌پیش به‌سوی تهاجمِ کارگری



جبههٔ گسترده علیه فاشیسم، جنگ و تخریب محیط‌زیست را تقویت کنیم !



به ضدکمونیسم، فاشیسم، نژادپرستی، یهودستیزی و صهیونیسم هیچ فرصتی ندهید!

• خودسازمان‌یابی‌های فراحزبی و جنبش‌های توده‌ای را تقویت کنید تا به نیرویی دگرگون‌کنندهٔ جامعه بدل شوند!

• زنده باد انترناسیونالیسمِ پرولتری! ساختارهای بین‌المللی مانند جبهه متحد تقویت کنیم ! یا سازمان ایکور را !

بیایید در برابر نظام جهانیِ امپریالیستی که در حال فروپاشی و ویرانی است، چشم‌اندازِ امیدبخشِ «ایالاتِ متحدِ سوسیالیستیِ جهان» را قرار دهیم !!







