Wiesbaden

Wer ist die MLPD?

Die Krise des Kapitalismus, des imperialistischen Weltsystems verschärft sich erheblich. Die Abwälzung der Krisen- und Kriegslasten ist zum offenen Kurs der Monopole geworden: Angriffe auf Löhne und Arbeitsplätze, weitgehende Abschaffung des Rechts auf Flucht und Asyl, Weltkriegsvorbereitung, die Faschisierung der Staatsapparate nimmt zu bis hin zu faschistischen Präsidenten. Trump in den USA hat bereits eine Welle imperialistischer Ansprüche auf Grönland, Kanada sowie den Panama-Kanal und Unterdrückungsmaßnahmen in den USA losgetreten. Keine Regierung wird die Probleme der breiten Massen lösen können. Im Kampf um die eigenen Interessen müssen die Werktätigen die Illusion überwinden, dass ein vermeintlich „kleineres Übel“ ein Ausweg sei. Erst in den vereinten sozialistischen Staaten der Welt können die Massen ihre Probleme lösen. Dazu müssen MLPD und ihr Jugendverband REBELL erheblich gestärkt werden. Kommt vorbei, lernt die MLPD kennen und stellt Eure Fragen

Ort: Infoladen Wiesbaden, Blücherstraße 46

E-Mail: mlpd-wiesbaden@t-online.de