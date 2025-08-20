Schwenningen

Vorbereitungstreffen Antikriegstag am 22. August 2025 - 19 Uhr

Ort: Schwenningen, Biwakschachtel, Möglingstraße 30

Kontakt: Helmut Kruse-Günter

Liebe Freunde,





der Antikriegstag war schon immer ein wichtiger Tag zum Gedenken, in den letzten Jahren wurde er durch die Kriege in der Ukraine und in Gaza noch bedeutender. Die Bundesregierung, hier speziell der "Kriegsminister" Pistorius, spricht von "kriegstüchtig" werden und will uns auf einen Krieg gegen Russland vorbereiten, indem ständig davon gesprochen wird, dass Putin 2029 in Berlin stehen könnte. Es wird auch von einem "nuklearen Schutzschirm" gesprochen, an dem Deutschland teilhaben müsse. Dieser ganzen Entwicklung müssen wir ein entschiedenes "Nein" entgegensetzen. Deshalb rufen wir auf, am Antikriegstag auf die Straße, bzw. bei uns zum Geschwister-Scholl-Platz zu gehen, wo der DGB wie jedes Jahr eine Kundgebung durchführt.

Um diese Aktion vorzubereiten, dass wir uns nicht nur dem DGB unterordnen, sondern selbst auch gute Forderungen auf Plakaten mitbringen, schlage ich ein Vorbereitungstreffen am 22. August um 19 Uhr in der Biwakschachtel in Schwenningen unterhalb der Möglingshöhe vor (an dem kleinen See). Wer es möglich machen kann, ist dazu herzlich eingeladen.

Herzliche Grüße

Helmut