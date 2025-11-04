Villingen-Schwenningen

Stammtisch in der Biwakschachtel

Ort: Villingen-Schwenningen, Biwakschachtel, Möglingstraße 30

Kontakt: Helmut Kruse-Günter

Telefon: 077212068930

E-Mail: villingen-schwenningen@mlpd.de

Liebe Freunde,





der nächste Stammtisch der MLPD findet am 7. November, 19 Uhr, in der Biwakschachtel des Deutschen Alpenvereins (neben dem Möglingsee in Schwenningen,Landesgartenschaugelände) statt. Wir wollen angesichts der Waffenruhe (oder auch nicht) in Gaza darüber reden, wie wir die Palästinenser beim Wiederaufbau von Gaza unterstützen können. Ein besonderes Projekt ist dabei, ein Gesundheitszentrum durch internationale Brigaden aufzubauen. Dieses Projekt wurde durch einen Pakt der revolutionären internationalen Organisation ICOR mit dem Al Awda-Gesundheitsdienst in Gaza beschlossen und erfordert hunderttausende Euros als Spenden, medizinisches Material und Werkzeug als Spenden. Wie wir dieses Projekt unterstützen können, darüber wollen wir gemeinsam beraten.

Es sind aber auch alle Freunde willkommen, die sich für die Politik der MLPD interessieren oder einfach nur quatschen wollen.

Ich freue mich auf Euch

Helmut Kruse-Günter