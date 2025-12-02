Einladung zu Stammtisch im Romanca

Ort: Schwenningen, Kronenstraße 18

Kontakt: Helmut Kruse-Günter

Telefon: 077212068930

E-Mail: villingen-schwenningen@mlpd.de

Liebe Freunde,





Weiter möchte ich einladen zu einem Weihnachtsbasar von people-to-people und ZUG Albstadt am Samstag, den 6.Dezember, 14 - 17 Uhr, in Tailfingen in der Mensa des Progymnasiums. Im Anhang ist der Einladungsflyer. Das ist eine gute Gelegenheit, Weihnachtsgeschenke zu kaufen und dabei sich mit Leuten aus Albstadt und anderen Städten im Umkreis zu unterhalten und Erfahrungen auszutauschen. So z.B. über den Protest gegen den AfD-Landesparteitag in Hechingen vor einer Woche. Vielleicht ist ja auch jemand dabei, der in Gießen war beim Protest gegen die Gründung der AfD-Jugendorganisation. Gemeinsame Abfahrt ist um 13 Uhr am Bahnhof in Schwenningen.

Für Jugendliche und Kinder ist die "Gaza-Soli-AG" des Rebell eine erste Adresse. Ein Treffen ist hierzu am 4. Dezember um 17 Uhr im Eren-Imbiss in Villingen in der Färberstraße. Hier sollen praktische Aktivitäten beraten und dann gemeinsam durchgeführt werden für die Unterstützung der Al Awda-Gesundheitseinrichtung in Gaza. Diese Aktivitäten sind sehr dringend. Es werden hierfür auch Ärzte und ausgebildetes Pflegepersonal gesucht, die möglichst rasch nach Gaza reisen können. Wer jemanden kennt, der Interesse hat, soll diesen bei mir melden.

Das also für heute. Ich freue mich auf zahlreiche Beteiligung

Helmut

der letzte Monat des Jahres beginnt, und damit steht wieder unser Stammtisch bevor. Dieser ist am 5. Dezember, 19 Uhr, im Restaurant Romanca in Schwenningen, Kronenstraße 18 (am Muslenplatz unterhalb der Stadtkirche). Wir wollen unter anderem über das Gesundheitsprojekt Al Awda in Gaza berichten, für das wir immer Spenden sammeln. Diese Spenden werden direkt übergeben, es kommt also jeder Cent an. Wer direkt spenden will, hier das Konto: Solidarität International, IBAN: 86 5019 0000 6100 8005 84, Stichwort: "Gaza soll leben" (für Akuthilfe und Wiederaufbau). Am vergangenen Samstag wurden in Schwenningen vor dem City-Rondell 92,05 Euro in 1,5 Stunden gesammelt. Herzlichen Dank dafür.