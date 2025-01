Leserbrief zur Unterstützung der AfD durch Elon Musk

Was können AfD-Anhänger von dem Multimilliardär Elon Musk erwarten? Dieser behauptet „Nur die AfD kann Deutschland retten“. Seine Interessen sind, den Reichtum von sich und von der ganzen Kapitalistenschar weiter zu vermehren. Hier wird deutlich, von wem die „Partei des kleinen Mannes“ unterstützt wird: von einem Arbeiterfeind, der jede gewerkschaftliche Betätigung in seinen Betrieben zu unterbinden versucht. Da stimmt doch etwas nicht. In der Tat, die AfD steht nicht auf der Seite der Arbeiterinnen und Arbeiter, wenn sie vertritt „Deutschland zuerst“ oder „unsere Wirtschaft zuerst“. Damit stellt sie sich auf die Seite der Kapitalisten, vertritt Nationalismus und Egoismus. Das ist die faschistische Ideologie, die jedem Arbeiterstandpunkt direkt entgegen gerichtet ist. Arbeiter müssen international zusammenhalten gegen die Spaltungsversuche der Kapitalisten, die einen Betrieb nach dem anderen platt machen oder aus Kostengründen ins Ausland verlagern. Es geht nicht darum, „Deutschland zu retten“, es geht darum, die Ursache für Kriege, Umweltkatastrophe und Sozialkahlschlag zu beseitigen. Das ist das kapitalistische Gesellschaftssystem. Dafür tritt die MLPD ein. Deshalb diesmal MLPD wählen. Make socialism great again!