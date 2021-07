Leserbrief zum Artikel „Wärmestube mit wichtiger Arbeit“ im SchwaBo vom 15.07.2021

Natürlich bin ich auch beeindruckt vom Einsatz der Mitarbeiter der Wärmestube in Schwenningen. Doch war es nicht die SPD unter Gerhard Schröder, zusammen mit den Grünen, die die Hartz-Armuts-Gesetze eingeführt haben? Jetzt kommen plötzlich rechtzeitig zur Bundestagswahl Versprechungen der SPD: »Mit dem geplanten Bürgergeld (der SPD) wird einiges im Leben der Betroffenen besser werden«, verspricht die SPD-Bundestagskandidatin Derya Türk-Nachbaur im Gespräch. Die Frage, warum es in einem der reichsten Länder auf der Erde überhaupt Wohnungslose gibt, wird natürlich nicht gestellt. Das ist meiner Meinung nach Ausdruck der tiefen Krisenhaftigkeit des kapitalistischen Systems, in dem wir leben. So ist das Vermögen von 136 Milliardären in Deutschland von März 2019 bis Juli 2020 um 18 Prozent gestiegen. Treffend schrieb Bert Brecht: „Reicher Mann und armer Mann standen da und sah‘n sich an. Und der Arme sagte bleich: ‚Wär ich nicht arm, wärst du nicht reich.‘“ In einem System, in dem nicht mehr der Profit das Maß aller Dinge ist, sondern der Mensch in Einheit mit der Natur, wird es keine Wohnungslosigkeit mehr geben. Da werden die Lebensinteressen der Menschen im Mittelpunkt stehen. Da werden auch keine Gebühren für Kindertagesstätten verlangt. Denn solche gesellschaftlichen Aufgaben werden vom Staat finanziert. Für ein solches System setze ich mich als Direktkandidat der Internationalistische Liste/MLPD ein. In unserer Wählerinitiative kann jeder aktiv an diesem Ziel mitarbeiten. Infos dazu unter 07721-2068930.

Helmut Kruse-Günter, Villingen-Schwenningen