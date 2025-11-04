Leserbrief zu den geplanten Entlassungen bei Daimler-Benz

"In der Schule lernt man, dass Unternehmen Arbeitsplätze schaffen. Dieses Märchen der bürgerlichen Wirtschafts-“Wissenschaftler“ wird einmal mehr als Lüge enttarnt. Und das von einem der Vorzeigeunternehmen, nämlich dem Autokonzern Mercedes-Benz. 1,4 Milliarden Euro gibt der Konzern in neun Monaten aus, um Arbeitsplätze abzubauen. Angeblich alles auf freiwilliger Basis. Mir stellt sich da unter anderem die Frage, wo der viel beschworene Fachkräftemangel eigentlich herrscht, wenn derzeit in vielen Automobil- und Zulieferbetrieben massenhaft Arbeiter entlassen werden.

Die Arbeiter müssen sich fragen, was das für ein System ist, in dem sie nach Belieben der Unternehmer geheuert und gefeuert werden können. Gibt es nicht ein anderes Gesellschaftssystem, in dem nicht die Kapitalisten das Sagen haben, sondern die Arbeiter? Sie würden dann z.B. E-Autos produzieren, die sie sich auch leisten können. Sie würden die Arbeitszeit den Notwendigkeiten anpassen usw. In einem solchen System könnte man sorglos leben. Das ist der echte Sozialismus."