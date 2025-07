Hafenarbeiter in Piräus und Thyssen-Krupp-Kollegen in Duisburg und Dortmund kämpfen

Liebe Hafenarbeiter in Piräus und Thyssen-Krupp-Kollegen in Duisburg und Dortmund

Wir haben von euren Kampfaktionen dieser Tage gehört. Sie haben einen unterschiedlichen Charakter:

Ihr Griechen ruft die ganze Bevölkerung dazu auf die Umladung von Stahl für die israelische Regierung zu boykottieren.

Unsere deutsche Kollegen kämpfen beim Thyssen-Krupp-Konzern gegen den gigantischen Abbau von 11000 Arbeitsplätzen und einen Lohnraub von 200 Mio. Euro.

In einem weltweiten Klima, in dem Politiker und Riesenkonzerne wieder von Kriegsfähigkeit reden und viele Milliarden in Aufrüstung stecken wollen – das Geld soll aus unseren Taschen kommen – ist gerade der Widerstand der Arbeiterklasse wichtig. Wir sitzen an der Quelle, wo deren ganzer Reichtum entsteht. Deshalb entstand der Spruch

Alle Räder stehen still, wenn unser starker Arm es will

In diesem Sinne sprechen wir euch unsere volle Solidarität vom Rande des Schwarzwaldes aus.

Die 9 Teilnehmer des RF-Stammtischs in Villingen-Schwenningen, 11.7.2025