Einladung zur Kundgebung am Umweltkampftags (15.11.2025)

Ort: Villingen-Schwenningen, Latschariplatz

Kontakt: Helmut Kruse-Günter

Telefon: 077212068930

E-Mail: villingen-schwenningen@mlpd.de

anlässlich der UN-Weltklimakonferenz in Belem (Brasilien), COP 30, findet am 15.11.2025 ein internationaler Umweltkampftag statt. Wir von der MLPD werden an diesem Tag von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr eine Kundgebung in Villingen, voraussichtlich auf dem Latschariplatz, durchführen und laden Dich/Euch herzlich dazu ein, auch einen Beitrag am offenen Mikrofon zu halten (max. 3 Minuten). 29 UN-Weltklimakonferenzen konnten bisher den Übergang in eine Klima- und Umweltkatastrophe nicht aufhalten - und die meisten Staatenlenker hatten vor allem im Interesse der internationalen Energie- und Rohstoffkonzerne kein Interesse daran. Der CO2-Ausstoß steigt weiter, die Erderwärmung hat das so groß gelobte Pariser Klimaziel von maximal 1,5 Grad Erderwärmung bis 2050 seit Beginn der Industrialisierung inzwischen mit 1,6 Grad gerissen. Die Industriestaaten versprechen groß CO2-Reduktion, machen aber viel zu wenig, um Ihre Klimaziele zu erreichen. Auf der Kundgebung soll diese Politik angeklagt werden. Es sollen aber auch notwendige Schritte vorgeschlagen werden, mit denen der Untergang in einer Umweltkatastrophe noch aufgehalten werden kann. Die MLPD hat dazu ein sehr informatives und aufrüttelndes Buch herausgegeben: "Die Umweltkatastrophe hat begonnen - was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?" Es kann bei der Kundgebung erworben werden für den Preis von 29 Euro, es hat 460 Seiten.

Helmut Kruse-Günter

Langstr. 4

78050 Villingen-Schwenningen

Tel.: 07721-206 89 30