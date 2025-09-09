Schwenningen

Einladung zum Stammtisch

Ort: Schwenningen, Biwakschachtel, Möglingstraße 30

Kontakt: Helmut Kruse-Günter

Telefon: 077212068930

E-Mail: villingen-schwenningen@mlpd.de

Inzwischen ist der Ort klar für den Stammtisch am 12. September: Es ist die Biwak-Schachtel in Schwenningen im Landesgartenschaugelände unterhalb der Möglingshöhe beim See (Biwak-Schachtel ist tagsüber ein Cafe).

Eine wichtige Vorinformation noch: Am 3. Oktober ist in Stuttgart eine große Friedensdemonstration, zu der viele Leute erscheinen sollten angesichts der massiven Kriegsvorbereitungen und der Propaganda hierzu. Diese Friedensdemonstration wird organisiert von einem breiten Bündnis von Religion bis Revolution. Das Regionale Friedensbündnis schlägt eine gemeinsame Fahrt mit der Bahn vor. Das werden wir noch nachschauen, ob die Bahn auch fährt. In der Anlage ist der Aufruf dazu (Bild, deshalb schlechte Qualität).

Am Samstag, den 30. August, wurde in Köln die abschließende Demonstration, die im Zusammenhang mit dem Camp "Rheinmetall entwaffnen" stattfand, brutal von der Polizei blockiert, eingekesselt (ein Teil) und stundenlang hingehalten. Berichte dazu könnt Ihr lesen auf folgenden Seiten:

https://www.imi-online.de/2025/09/02/kriegstuechtig-der-koelner-kessel-und-die-berichterstattung/ und auf https://www.rf-news.de/2025/kw36/koeln-krieg-ist-das-verbrechen-nicht-der-protest-dagegen . Die Medienberichterstattung dazu ist völlig verquer und soll die Demonstration kriminalisieren.

Das zeigt, der Kampf um Frieden ist in eine neue Stufe eingetreten, ein aktiver Widerstand gegen die Kriegsvorbereitung ist das Gebot der Stunde.

Ich freue mich auf zahlreiches Erscheinen am 12. September

Herzliche Grüße

Helmut