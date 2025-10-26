Die geplante Rede bei der Demo in Donaueschingen (die aus antikommunistischen Vorbehalten doch nicht gehalten werden durfte)

Eine breite Aktionseinheit von SPD, Linke, Grüne, MLPD, Gewerkschaften, Omas gegen rechts und OAT VS wollte den "AfD-Bürgerdialog" am 25.10. in Donaueschingen mit einer Demo und Kundgebung vor der Donauhalle "begrüßen". Allerdings wurde zwei Stunden vor dem Beginn der Vertreter der MLPD darauf hingewiesen, dass sein Redebeitrag auf Intervention von SPD und DGB gestrichen wurde. Wenn das nicht passiere, wären SPD und DGB nicht bei der Aktionseinheit "Für Demokratie und Solidarität" dabei. Der Antikommunismus dieser Organisationen ist sich nicht zu schade, eine breite antifaschistische Aktionseinheit zu spalten. Insbesondere die Vertreter von Die Linke, aber auch vom OAT VS kritisierten dies, konnten aber in der aktuellen Situation nichts ändern.

Geplanter Redebeitrag der MLPD für die antifaschistische Demonstration gegen das Auftreten der AfD in Donaueschingen am 25.10.2025







Liebe Antifaschistinnen, liebe Antifaschisten,

wir von der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands (MLPD) begrüßen es sehr, dass sich eine so breite Aktionseinheit gebildet hat gegen das Auftreten der AfD.

Die AfD ist eine faschistische Partei. Das ist vielen Menschen nicht bewusst. In den Medien wird sie als rechtsextrem oder populistisch bezeichnet. Damit wird ihr Charakter aber verharmlost.

Die AfD nutzt die oft berechtigten Kritiken vieler Menschen an der Regierungspolitik, um sie auf ihre faschistischen Mühlen zu lenken.

Dieser moderne Faschismus ist nicht so einfach zu durchschauen. Da müssen wir eine geduldige Überzeugungsarbeit leisten gegenüber allen, die meinen, man müsse die AfD einfach mal machen lassen.

Wohin das „Machenlassen“ führt, sehen wir heute in den USA, wo Trump dabei ist, eine faschistische Diktatur aufzubauen: Alle Gegner seiner Politik werden als „terroristische Antifa-Elemente“ oder als Kommunisten bezeichnet, die konsequent bekämpft werden müssen. Der Antikommunismus ist der Kern seines faschistischen Staatsumbaus.

Bundeskanzler Merz übernimmt schon den Sprachgebrauch der AfD mit seiner „Stadtbild“-Angstmache.

Die AfD leugnet die Umwelt- und Klimakatastrophe und damit eine der Existenzkrisen der Menschheit.

Die AfD steht voll hinter der Aufrüstung der Bundeswehr. Sie soll zur stärksten Armee Europas werden. Im Krieg wird die Jugend zum Kanonenfutter.

Die AfD steht hinter dem Völkermord der faschistischen Netanjahu-Regierung an den Palästinensern. Die AfD steht hinter den Faschisten Trump und Putin.

Wir und die Mehrheit der Menschen wollen nicht in der faschistischen Barbarei untergehen!

Entsprechend dem Artikel 139 des Grundgesetzes und dem Potsdamer Abkommen gehört die AfD als faschistische Partei sofort verboten.

Der Faschismus gedeiht auf dem Boden des krisenhaften imperialistischen Weltsystems. Der konsequenteste Kampf gegen den Faschismus ist deshalb der Kampf für den echten Sozialismus.