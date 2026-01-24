Demo "Rojava verteidigen"

Liebe Freunde,





am morgigen Sonntag, den 25.01., findet in Schwenningen um 14 Uhr eine Kundgebung/Demonstration statt, Thema "Rojava verteidigen". Dazu aufrufen tut das antimilitaristische Bündnis Schwenningen. Ich habe das erfahren über einen Kontakt in Villingen und hoffe, dass das so stimmt. Das Thema Rojava ist ja wieder sehr aktuell, da die syrische faschistisch-islamistische Armee HTS unter Dscholani die kurdische Selbstverwaltung in Nord- und Ostsyrien angreift. Dazu gibt es eine Resolution der United Front. Der Link hierzu ist:

Ich würde mich freuen, wenn viele an dieser Demonstration/Kundgebung mit entsprechenden Schildern, Fahnen und Transparenten teilnehmen.

Herzliche Grüße

Helmut

