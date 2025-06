Abschiebung aus Brigachtal - offener Brief an die SPD-Abgeordnete Frau Türk-Nachbaur

. . . einen herzlichen Gruß aus der Heimat in die Hauptstadt Berlin.



- Die Abschiebung von Brigachtal, erinnert Sie das nicht an die Zeit, als sie nachts die Sozialdemokraten und Kommunisten holten um "durchregieren" zu können?

- Ein Bestandteil des Völkerrechts entstand aus den Lehren des

1. WK – das Verbot des Angriffskriegs. Was haben Israel und Trump im Iran gemacht?



- Wer wird die Mrd. für das Aufrüstungsprogramm bezahlen? sie haben auf der DGB-Kundgebung am ersten Mai gesagt, dass einige SPD-ler dem Koalitionsvertrag mit der Faust in der Tasche zugestimmt haben. Ist es nicht endlich Zeit, diese Faust herauszuholen, und gegen diese aktiven Kriegsvorbereitungen zu protestieren, um letzten Endes einen Atomkrieg zu verhindern?



- Klar, das Bundestagsmandat ist ihr Job. Aber ist so ein Job es wert, die eigenen Interessen, den Frieden zu riskieren? Erst mal haben sie Kinder, die eine Zukunft brauchen, und keinen Krieg, der sich nach großer Wahrscheinlichkeit zu einem Atomkrieg ausweiten kann. . .

. . . und arbeitslos werden Sie mit ihrer guten Ausbildung, sicher nicht.



Ihre Parteigenossin Christa Lörcher ist ein gutes Beispiel, als sie 2001 als Einzige Schröder das Afghanistan-Mandat verweigerte, dagegen, dass deutsche Truppen in dieses Land verlegt werden, und über 100 von ihnen in Zinksärgen zurückkamen.



Machen Sie Schluss mit der Kriegspolitik!

Für Unschlüssige würde das ein Zeichen setzen!

Lassen sie uns von Religion bis Revolution eine Einheitsfront bilden!

Wenn nicht? Wir machen jedenfalls weiter