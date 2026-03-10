Stammtisch als "Gesprächsrunde" der "Initiative gegen den Krieg in Nahost"

Ort: Villingen-Schwenningen, SchnitzelHaus C'est la vie", Sturmbühlstraße 72

Kontakt: Helmut Kruse-Günter

Telefon: 077212068930

E-Mail: villingen-schwenningen@mlpd.de

Liebe Freunde,





angesichts des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs der USA und Israels auf den Iran wollen wir unseren nächsten "Stammtisch" nicht als Stammtisch, sondern als "Gesprächsrunde" der "Initiative gegen den Krieg in Nahost" durchführen. Bei dieser Gesprächsrunde wollen wir praktische Schritte des Protests gegen den Krieg und gegen die Haltung der deutschen Bundesregierung dazu beraten. Bringt dazu eigene Ideen ein, Kundgebung oder Demonstration, welche Parolen und Forderungen wir aufstellen wollen usw. Wir wollen hierzu möglichst viele Menschen als aktive Träger gewinnen und laden deshalb auch das regionale Friedensbündnis und die Partei Die Linke dazu ein. Der Widerstand gegen diese Weltkriegsgefahr muss von allen friedliebenden Menschen gemeinsam, ohne ideologische Scheuklappen getragen werden.

Diese Gesprächsrunde findet statt am 13. März, 19 Uhr, im Gasthaus "C'est la vie" (Schnitzelhaus), Sturmbühlstraße 72 in Schwenningen

Ich freue mich auf eine rege Teilnahme

Helmut

Anschrift:

Helmut Kruse-Günter

Langstr. 4

78050 Villingen-Schwenningen

Tel.: 07721-206 89 30