Ort: Schwenningen, Kronenstraße 18

Kontakt: Helmut Kruse-Günter

Telefon: 077212068930

E-Mail: villingen-schwenningen@mlpd.de

Liebe Freunde,





das neue Jahr fängt mit einem Paukenschlag an: Der US-Präsident Donald Trump lässt den venezolanischen Präsidenten und seine Frau aus Venezuela entführen. Eine verbrecherische Aktion, die jedes Völkerrecht missachtet. Ihr könnt das ja selbst verfolgen und beurteilen. Bei unserem Stammtisch wird das eine wichtige Auseinandersetzung sein, wie wir hier den Protest organisieren können und die Solidarität mit dem venezolanischen Volk.

Unser Stammtisch findet statt am Freitag, den 09. Januar ab 19 Uhr im Restaurant "Romanca" in Schwenningen, Kronenstraße 18 (unterhalb der Stadtkirche am Muslenplatz). Ich freue mich, wenn Du kommst und Deine Ideen einbringst.

Ich wünsche Dir einen guten Start im neuen Jahr und vor allem Gesundheit und viel Zuversicht, dass wir gemeinsam die vor uns liegenden Probleme anpacken können.

Herzliche Grüße

Helmut

