Villingen-Schwenningen

Ostermarsch in Freiburg am Samstag, den 4. April

Ort: Villingen-Schwenningen, Bahnhof Villingen

Kontakt: H. Kruse-Günter

E-Mail: helmutkruse7@gmx.de

Der Ostermarsch in Freiburg am Samstag, den 4. April ist eine gute Gelegenheit, unseren Protest gegen die Kriegstreiber und gegen die Gefahr eines Weltkriegs zu zeigen. Wir wollen mit dem Zug von Villingen aus nach Freiburg fahren. Da die Demonstration dort um 11 Uhr auf dem Platz der Alten Synagoge (Nähe Hauptbahnhof) beginnt, treffen wir uns um 8:10 am Villinger Bahnhof, um mit Baden-Württemberg-Tickets zu fahren. Das kommt auf jeden Teilnehmer auf ca. 9 Euro, wenn fünf zusammen fahren.