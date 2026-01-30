Nächster Stammtisch der MLPD-Ortsgruppe VS

Ort: Schwenningen, SchnitzelHaus C'est la vie", Sturmbühlstraße 72

Kontakt: Helmut Kruse-Günter

Telefon: 077212068930

E-Mail: villingen-schwenningen@mlpd.de

Liebe Freunde,





nach dem letzten Stammtisch kam die berechtigte Kritik, dass es im gewählten Lokal so laut ist, dass man nicht mitbekommt, was einer zwei Sitzplätze weiter sagt. Wir haben deshalb ein anderes Lokal gesucht und eines gefunden, das wir jetzt testen müssen: Das "SchnitzelHaus C'est la vie" in Schwenningen, Sturmbühlstraße 72.

Ich lade Euch ein, dorthin am Freitag, den 6. Februar, 19 Uhr, zu kommen zu unserem monatlichen Stammtisch.

Es gibt ja wieder viele Themen, über die wir reden können: Die Landtagswahl am 8. März, wen soll man denn wählen angesichts der vielen Baustellen, die es für uns gibt. Die faschistische AfD will im Vorfeld am 22. Februar im Theater am Ring mit Frohnmaier, Rothweiler und van Ryt eine Veranstaltung machen. Dagegen ist breiter Protest angesagt. In Syrien greift die islamistisch-faschistische Regierung unter Dscholani die selbstverwalteten Gebiete der Kurden (Rojava) an und will die demokratischen Errungenschaften zerstören. In den USA tobt die faschistische Truppe ICE unter Donald Trump gegen wehrlose Menschen und erschießt schon zwei Menschen in Minneapolis. Die faschistische Gefahr ist real - was ist zu tun? Die Weltkriegsgefahr geht damit einher und die Umweltkatastrophe zeigt immer neue Folgen. Wir von der MLPD meinen, dass die Ursache für all diese Probleme, das imperialistische Gesellschaftssystem, auf den "Misthaufen der Geschichte" gehört. Wie aber wollen wir das erreichen? Themen also genug.

Am 18. Februar ist im Stuttgarter Arbeiterbildungszentrum der "Politische Aschermittwoch" um 17.30 Uhr (Einlass um 17 Uhr) mit angriffslustiger Rede, deftigem Essen und viel Möglichkeit zu reden oder sich mit Literatur und Kulturgütern einzudecken.

Wir wollen eine gemeinsame Fahrt organisieren. Deshalb bitte telefonisch oder per E-Mail anmelden und angeben, ob ein auto zur Verfügung steht.

Mit herzlichen Grüßen

Helmut

