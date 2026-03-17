Villingen-Schwenningen
Kundgebung "Schluss mit den Kriegen!"
Ort: Villingen-Schwenningen, Latschariplatz
Auf zur Kundgebung "Schluss mit den Kriegen!" am Samstag, den 21.03. um 5 vor 12, auf dem Latschariplatz in Villingen. Jeder, der will, kann auf antifaschistischer Grundlage am offenen Mikrofon einen kurzen Redebeitrag (max. 3 Minuten) halten. Plakate sind erwünscht, Infomaterial kann auch angeboten werden. Mobilisiert viele Leute!
Herzliche Grüße
Helmut
Anschrift:
Helmut Kruse-Günter
Langstr. 4
78050 Villingen-Schwenningen
Tel.: 07721-206 89 30
Helmut Kruse-Günter
Langstr. 4
78050 Villingen-Schwenningen
Tel.: 07721-206 89 30
Wann: 21.03.2026, 11:55 Uhr