Villingen-Schwenningen

Kundgebung "Schluss mit den Kriegen!"

Ort: Villingen-Schwenningen, Latschariplatz

Auf zur Kundgebung "Schluss mit den Kriegen!" am Samstag, den 21.03. um 5 vor 12, auf dem Latschariplatz in Villingen. Jeder, der will, kann auf antifaschistischer Grundlage am offenen Mikrofon einen kurzen Redebeitrag (max. 3 Minuten) halten. Plakate sind erwünscht, Infomaterial kann auch angeboten werden. Mobilisiert viele Leute!

Herzliche Grüße

Helmut

Anschrift:

Helmut Kruse-Günter

Langstr. 4

78050 Villingen-Schwenningen

Tel.: 07721-206 89 30