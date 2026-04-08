Villingen-Schwenningen

Einladung zum Treffen für Bündnis gegen Faschismus, Krieg und Umweltzerstörung

Ort: Villingen-Schwenningen, SchnitzelHaus C'est la vie", Sturmbühlstraße 72

Kontakt: Helmut Kruse-Günter

Telefon: 077212068930

E-Mail: villingen-schwenningen@mlpd.de

Liebe Freunde,





mit unserer Kundgebung gegen den Nahostkrieg und andere Kriege am 21. März haben wir ein erstes Zeichen für eine gemeinsame Aktion im Widerstand gegen Kriege, Kriegsgefahr und Faschismus gesetzt. Der Ostermarsch war ein weiteres Zeichen im Kampf für Frieden. Was jetzt von dem Faschisten Trump geplant ist, ist der Gipfel der Menschenverachtung. Der Widerstand muss deshalb auch weiter entwickelt werden. Die deutsche Regierung hat weniger Sorge um den Frieden in der Welt, sondern mehr um die Wirtschaft. Natürlich müssen wir alle die Folgen des Krieges mit wachsender Inflation tragen. Aber wir müssen uns auch gegen die wachsende Aufrüstung wehren, mit der ein Weltkrieg vorbereitet wird.

Wir wollen uns deshalb zur Besprechung weiterer Schritte treffen am

Freitag, den 10. April, 19 Uhr, im Gasthaus "C'est la vie" (Schnitzelhaus) in Schwenningen, Sturmbühlstr. 72.

Ich freue mich, wenn viele von Euch kommen. Es ist jetzt immer wichtiger, dass wir aktiv werden.

Helmut