Leserbrief zum faschistischen Anschlag in Solingen

Trauer mit den Opfern und Wut auf die faschistische Messerattacke in Solingen erfüllen mich. Allerdings werden solche Taten zum Anlass genommen, eine unerträgliche rechte Hetze gegen alle Flüchtlinge anzuzetteln. Friedrich Merz von der CDU fordert sogar, die Grenzen dicht zu machen für alle Flüchtlinge aus Syrien oder Afghanistan. Ist es nicht so, dass die überwiegende Mehrheit der Flüchtlinge nach Deutschland kommt, um hier zu arbeiten und mit dem erarbeiteten Geld ihre Familien in der Heimat finanziell zu unterstützen?! Anstatt mal nach den Fluchtursachen zu schauen und diese zu bekämpfen, werden die Flüchtlinge bekämpft. Angesichts der Kriege in der Welt, der wirtschaftlichen Ausplünderung insbesondere der afrikanischen Länder und der begonnenen globalen Umweltkatastrophe wird die Zahl der Flüchtlinge noch dramatisch zunehmen. Heute schon gibt es auf der Welt über 100 Millionen Flüchtlinge. Die meisten sind Binnenflüchtlinge, fliehen also innerhalb ihres Heimatlandes in ungefährliche Gegenden. Flüchtlinge aus Afghanistan fliehen vor den islamistisch-faschistischen Taliban, aus Syrien fliehen sie vor dem islamistisch-faschistischen IS. Jetzt sollen sie diesen Schergen wieder ausgeliefert werden? Das ist perfide! Kriminelle Migranten gehören hier verurteilt und ins Gefängnis. Aber auch hier geht es darum, der Radikalisierung vorzubeugen, jedem Migranten eine Arbeit zu ermöglichen, von der er seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Dann gäbe es bestimmt weniger Probleme!