Leserbrief zum Artikel „Erderwärmung verstärkt die Bedeutung des Klimaschutzes“ im SchwaBo vom 9.November 2023

Der Oktober 2023 war laut Daten des Weltklimarates IPCC der wärmste seit 125000 Jahren. Das straft die ständige Propaganda der AfD Lügen, die behauptet, die Erderwärmung sei eine normale Entwicklung, es gäbe keinen „menschengemachten Klimawandel“. Seit Beginn der Industrialisierung hat sich die Erde global um ca. 1,1 Grad Celsius erwärmt. Für Europa weist der europäische Klimabeobachtungsdienst Copernicus nach: „Nach dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre ist das Klima in Europa inzwischen etwa 2,2 Grad wärmer als in der vorindustriellen Zeit von 1850 – 1900“ (tagesschau.de vom 24.4.2023). Das macht deutlich, dass das 1,5-Grad-Ziel der Pariser Klimakonferenz von 2015 das Papier nicht wert ist. Die Energiekonzerne halten sich nicht an die unverbindlichen Beschlüsse. Das wird auch bei der kommenden Weltklimakonferenz nicht anders sein. Hat doch dort der Scheich von Dubai, einem der größten Ölförderländer, die Leitung. Klimaschutzmaßnahmen sind dringend notwendig auf Kosten der Hauptverursacher, der internationalen Konzerne. Die dramatische Entwicklung der Erderwärmung lässt sich aber nicht mehr stoppen, denn das verantwortliche Treibhausgas CO 2 bleibt Jahrhunderte in der Erdatmosphäre. Die Existenz der Menschheit steht auf dem Spiel! Da helfen Beschreibungen der Entwicklung nichts, es braucht dringend Taten, worüber wir uns auseinandersetzen müssen.