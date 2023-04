Leserbrief zur Flüchtlingsthematik

„Kein Mensch ist illegal!“

Was soll eigentlich der Begriff „Illegale Migration“ im Zusammenhang mit Flüchtlingen, die hier in Deutschland Asyl suchen? Es gibt die Genfer Flüchtlingskonvention, die jedem Flüchtling das Recht zusichert, nicht ausgewiesen zu werden aus dem Land, in dem er Asyl sucht. Es sichert ihm das Recht auf Wohnraum, Bildung, Arbeit und anderes mehr zu. Diese Genfer Flüchtlingskonvention wird inzwischen von der EU und damit auch von der deutschen Bundesregierung völlig missachtet, wenn Flüchtlinge schon an den Außengrenzen der EU oder auch Deutschlands wieder abgewiesen werden. Dass immer wieder zig Flüchtlinge auf ihrer Flucht übers Mittelmeer ertrinken, wird da schon als normal hingenommen. Wo bleibt denn da die Würde der Menschen? (bis hierher veröffentlicht im SchwaBo vom 31.03.2023, Rest fehlt) Jens Spahn von der CDU verkündet bei „Hart aber Fair“ am 6.3., die Regeln der Genfer Flüchtlingskonvention seien „nicht mehr praktikabel“. Man solle – Recht hin oder her - „vier bis sechs Wochen lang Gerettete an die nordafrikanische Küste zurückbringen“. Die Probleme bei der Unterbringung von Flüchtlingen sind hausgemacht. Es gibt nicht nur für Flüchtlinge zu wenig Wohnraum. Bezahlbare Wohnungen fehlen für viele Menschen in Deutschland. Fehlt es hier am Geld, das für Waffen genügend vorhanden ist? Jetzt zu behaupten, die Flüchtlinge nähmen den Deutschen die Wohnungen weg, ist absurd und Wasser auf die Mühlen der faschistoiden AfD. Die Regierung behauptet, sie wolle die Fluchtursachen bekämpfen. In Wahrheit werden mit Kriegen, wirtschaftlicher Ausplünderung der Länder Afrikas usw. immer neue Fluchtursachen geschaffen. Die begonnene Umweltkatastrophe wird noch zu Millionen Flüchtlingen führen. Da muss sich die Bundesregierung warm anziehen."

Mit freundlichen Grüßen

Helmut Kruse-Günter