Leserbrief zur B 523-Planung

Voll und ganz stimme ich den Leserbriefen von Harald Ziuber und Peter Sachse zur Planung der B523 zu. Harald Ziuber schlägt vor, dass sich alle Initiativen gegen den B523-Lückenschluss zusammenschließen, „um zusammen diesen irrsinnigen B523-Weiterbau erfolgreich zu verhindern“. Welche Interessen stellen wir in den Mittelpunkt? Ich meine, es müssen die Interessen von uns Menschen an einer lebenswerten Zukunft sein. Das bedeutet, dass der Schutz der Natur und der Umwelt höchste Priorität haben muss. Was passiert denn, wenn wir immer sagen, die Industrie muss wachsen, sie braucht neue Verkehrswege? Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thorsten Frey und unser OB Jürgen Roth (wohlgemerkt nicht als OB, sondern als Privatperson!) vertreten diese Position. Das Angebot des Regierungspräsidiums, dass jeder seine Vorschläge und Kritiken vorbringen kann, erweckt den Anschein, dass wir Bürger mit entscheiden könnten, aber nur, soweit nicht grundsätzlich das Projekt infrage gestellt wird. Die Zunahme der Versiegelung der Landschaft, die Vernichtung fruchtbarer Ackerböden, die Abholzung von Wäldern im Interesse des LKW- und PKW-Verkehrs und der Industrie ist ein allgemeines Problem. Die Befürworter der „Lückenschluss“-Planung behaupten, dadurch würde der Verkehr in den Gemeinden entlastet. Argumentiert wird mit spekulierten Verkehrszahlen. Es gilt dabei offensichtlich: Verkehr hat Vorrang vor Landschaftsschutz und Naherhohlung. Die Flächenversiegelung allein in Baden-Württemberg beträgt zur Zeit über 6 Hektar am Tag! Die Initiative zum Volksantrag „Ländle-leben-lassen – Flächenfraß stoppen“ schreibt dazu: „Die letzten beiden Generationen haben ebenso viel Freifläche beansprucht wie die vorherigen 80 Generationen zusammengenommen.“ Politiker reden immer von Umweltschutz, sie handeln aber genau entgegengesetzt. Für einen nachhaltigen Umweltschutz können wir nicht auf die Politiker vertrauen, den müssen wir gemeinsam erkämpfen! Dazu gehört auch ein Paradigmenwechsel in unserer Lebensweise.