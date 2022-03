Leserbrief zur Anschaffung F-15-Kampfflugzeuge

Sehr geehrte Leserbiefredakteure,

"Atombomber für den Frieden?

Ich finde es ja schon reichlich zynisch, die Anschaffung von F-15-Kampfflugzeugen durch die Bundeswehr/Bundesregierung als „Sieg der Vernunft“ zu bezeichnen. Diese Flugzeuge tragen im Ernstfall Atombomben zur Zerstörung vieler Menschenleben und ganzer Landstriche.

Verharmlosend wird das als „nukleare Teilhabe an der NATO“ bezeichnet. Es ist aber die Vorbereitung auf einen III. Weltkrieg! Wie wir jetzt im Ukraine-Krieg sehen, werden Waffen, und erst recht Kampfflugzeuge nie zum Schutz der Bevölkerung genutzt. Was soll das Gerede von „nuklearer Abschreckung“? Das Militär eines jeden imperialistischen Landes dient dazu, die Herrschaft des internationalen Finanzkapitals in diesem Land aufrecht zu erhalten. Wer verdient denn an der Aufrüstung mit Flugzeugen, Panzern, Raketen oder Gewehren am meisten? Die Aktien der Rüstungskonzerne schießen derzeit geradezu in die Höhe! Für die meisten Menschen hierzulande schießen die Preise für Benzin, Lebensmittel und Mieten in die Höhe – oder sie verlieren durch den Krieg ihr Hab und Gut und ihre Heimat. Wer Kriege abschaffen will, muss die Ursache für Kriege, den Kapitalismus mit seiner gnadenlosen Konkurrenz, abschaffen. Die 100 Milliarden „Sondervermögen“ für die Aufrüstung der Bundeswehr landen letztlich als „Sondergewinne“ bei den Aktionären der Rüstungskonzerne – und wir müssen zahlen. Ich bin für den Aufbau einer neuen starken Friedensbewegung gegen alle imperialistischen Kriegstreiber!"

