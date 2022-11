Leserbrief zum Weiterbetrieb von Atomkraftwerken

Viele Menschen fallen auf die Propaganda von Energieknappheit herein. Sie unterstützen deshalb den Weiterbetrieb von Atomkraftwerken. Ergebnis des Stresstests ist jedoch, dass die Atomkraftwerke nicht notwendig sind zur Sicherung des Strombedarfs in Deutschland. Sämtliche Risiken, die beim Weiterbetrieb der AKWs existieren, werden einfach ausgeblendet. Der Reaktor Neckarwestheim-2 hat, ebenso wie der Reaktor Lingen und vermutlich auch der Reaktor Isar-2, mehrere hundert Spannungsrisse in den dünnwandigen Rohren des Reaktorkreislaufs. Trotzdem ging er seit 2018 immer wieder ans Netz. Was passiert, wenn die Rohre brechen? Es ist nicht vorstellbar! Kein Atomkraftwerk ist sicher! Ein Ausfall der Kühlung oder ein solcher Bruch von Rohren im Reaktorkreislauf kann schnell bis zu einem Super-GAU (größter anzunehmender Unfall) führen. Diese Risiken werden in der Diskussion um die Laufzeitverlängerung einfach ausgeblendet. Daneben wird mit jedem Tag längerer Laufzeit auch der Atommüll anwachsen, der hunderttausende Jahre sicher gelagert werden muss. Es gibt keinen Grund, außer das Profitinteresse der Kraftwerksbetreiber, die AKWs nur einen Tag länger zu betreiben. Die Energieversorgung ist gesichert! Sofortige Silllegung aller Atomanlagen!