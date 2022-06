Leserbrief zu: Ditib – Gemeinde zum Tag der offenen Tür der Blauen Moschee vom 30.05.2022

Da laufen unseren Kirchen seit Jahren schon massenhaft die Gläubigen, hauptsächlich Frauen, davon. Sie machen die Erfahrung, dass sie überall im Leben ihren Mann/Frau stehen müssen und können. Warum dann noch sich von einer männerdominierten Organisation sagen lassen, sie seien hauptsächlich für Haushalt und Kinder zuständig!

Ein Grundsatz aus dem Programm der Ditib lautet: Völkerverständigung und Toleranz. Ihre Imame werden in der Türkei ausgebildet und dann in Deutschland eingesetzt. Die Ditib ist also der verlängerte Arm Erdogans in Deutschland.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass seit Jahren türkische Migranten in Deutschland, Künstler, Journalisten, Antifaschisten, die Herrn Erdogan nicht genehm sind, verhaftet oder mit Gewalt festgenommen werden. In der Regel Menschen mit einem demokratischen Grundverständnis.

Ihnen wird vorgeworfen, Mitglied einer ausländischen terroristischen Vereinigung zu sein, was nach dem deutschen StgG §129b zu Gefängnisstrafe führen kann.

Wo bleibt da die Völkerverständigung und Toleranz, frage ich die deutsche Regierung ?