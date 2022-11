Villingen-Schwenningen

Kundgebung zum Internationalen Umweltkampftag am 12.November

Veranstaltungen von Rebell und MLPD

11.11.2022 17 Uhr

Ort: 78050 Villingen-Schwenningen, Rietstraße, Villingen (neben dem Durchgang zum Münsterplatz)

Kundgebung zum Internationalen Umweltkampftag am 12.November, 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr, in der Rietstraße 14 (beim Durchgang zum Münsterplatz) in Villingen. Redebeiträge am offenen Mikrofon sind erwünscht.