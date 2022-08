Villingen-Schwenningen

Hiroshima-Gedenktag

Veranstaltungen von Rebell und MLPD

06.08.2022 10:30 Uhr

Ort: 78050 Villingen-Schwenningen, Rietstraße, Villingen (neben dem Durchgang zum Münsterplatz)

Die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD), Ortsgruppe Villingen-Schwenningen, führt mit allen interessierten Personen zusammen eine Kundgebung durch am Samstag, den 6. August, von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr in der Rietstraße in Villingen, neben dem Durchgang zum Münsterplatz. Diese Kundgebung ist eine Ergänzung zur Mahnwache des Regionalen Friedensbündnis, die am Abend stattfindet.