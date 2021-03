Aufruf zur Gründung einer Wählerinitiative zur Bundestagswahl 2021

Liebe Freunde und Unterstützer der Internationalistischen Liste / MLPD!

Dieses Jahr steht die Bundestagswahl an. Angesichts der politischen und gesellschaftlichen Entwicklung ist es dringend notwendig, dass eine linke, revolutionäre Alternative zur Wahl steht.

Zur Vorbereitung der Bundestagswahl wollen wir deshalb eine Wählerinitiative gründen.

Da wir uns in absehbarer Zeit coronabedingt nicht treffen können, möchte ich euch auf diesem Weg zumindest einige kurze Informationen zukommen lassen und insbesondere ermuntern, euch selbst in die Planung unserer Aktivitäten einzubringen. Jeder kann in irgendeiner Form dazu beitragen, dass wir eine fortschrittliche und revolutionäre Antwort auf die Rechtsentwicklung der Regierung geben. Wir wollen dem fortschrittlichen Stimmungsumschwung in der Bevölkerung eine engagierte, organisierte Richtung geben.

Zweifellos wird das Jahr 2021 ein Jahr besonderer Herausforderungen. Es ist aber auch ein Jahr, das wir gemeinsam gestalten können! Auf der Internetplattform www.inter-buendnis.de könnt ihr euch über die vielfältigen Aktivitäten, Planungen und Kampagnen informieren.

Es wird Zeit, dass auch unser Ort dort mitgestaltet. Es wäre gut, wenn ihr das unterstützt!

Die notwendigen 200 Unterstützungsunterschriften für mich als Direktkandidaten haben wir schon erreicht!

Wichtig wäre, sich zeitnah zu treffen und zu überlegen, wie wir hier am Ort auftreten, welche Themen wir besetzen, wie wir neue Kräfte gewinnen und nach welchen Grundsätzen wir arbeiten. Aufgrund der momentanen Einschränkungen können dies zur Zeit nur persönliche Treffen im kleinen Kreis sein. Deshalb jetzt dieser Aufruf und das Angebot zum persönlichen Gespräch.

So können auch jetzt schon Vorschläge, kulturelle Beiträge etc. entwickelt und geplant werden.

Ich freue mich auf eure Rückmeldung!

Tel. 07721 / 2068930

oder per E-Mail: villingen-schwenningen@mlpd.de

Auf der Internetseite www.mlpd-villingen-schwenningen.de werden aktuelle Statements von uns veröffentlicht. Sie befindet sich gerade im Aufbau und wird ständig erweitert.



Solidarische Grüße und Gesundheit!

Euer Helmut Kruse-Günter,

Wahlkreiskandidat der Internationalistische Liste/MLPD für den Schwarzwald-Baar-Kreis zur Bundestagswahl am 26. September 2021