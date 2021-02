Vielfältige Aktivitäten der Flüchtlingssolidarität

Aus diesem Anlass führt der "Freundeskreis Flüchtlingssolidarität in Solidarität International" ab 15. Februar bundesweit verschiedene Aktionen durch, die auf der neu an den Start gegangenen Homepage freunde-fluechtlingssolidaritaet.org im einzelnen angekündigt werden.



Am Tag der Verhandlung gibt es eine Kundgebung und Demonstration, Beginn ab 8.45 Uhr, Verwaltungsgericht Stutttgart, Augustenstraße 5.



Zwei Tage danach führt der Freundeskreis ein "Tribunal 2.0" als Live-Stream durch - mit zahlreichen persönlichen Zeugenaussagen zu den Auswirkungen der Flüchtlingspolitik der EU. Einwahl am 20.02., 17 Uhr (mehrsprachig):

Auch mit einem Videofilm in drei Sprachen werden die Klage und die Ereignisses, die dazu geführt haben, vorgestellt:





Für Vertreter der Presse besteht die Möglichkeit zu Interviews mit Alassa Mfouapon oder seinem Anwalt oder Vertretern des Freundeskreises - Kontakt über

freundeskreisfluechtlingssolidaritaet@gmx.de oder si-freundeskreis-sued@gmx.de oder direkt am Prozesstag ab 8.45 Uhr vor dem Gerichtsgebäude.





Mit freundlichen Grüßen

Adelheid Gruber, Sprecherin in der Regionalgruppe Baden-Württemberg





Freundeskreis Flüchtlingssolidarität - change.org/alassa und change.org/evakuierung

Spenden über: „Solidarität International e.V.“, IBAN: DE86 5019 0000 6100 8005 84, Stichwort: „Flüchtllingssolidarität"