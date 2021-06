Einladung zur Wählerinitiative / Wahlkämpferbewegung am 16. Juni 2021

Die Bundestagswahlen nähern sich. Für mich als Direktkandidat der Internationalistische Liste/MLPD und für alle, die mich und die Internationalistische Liste/MLPD unterstützen wollen, bedeutet dies: Jetzt geht es los!

Wir bauen schrittweise eine Wahlkämpferbewegung auf, an der niemand vorbei kommt.

Termin: Wir treffen uns am Mittwoch, den 16. Juni, 19 Uhr

Treffpunkt: Die Biwakschachtel auf der Möglingshöhe in Schwenningen (Gartenschaugelände), neben dem See. Da ist auch ein Cafe außen dran. Wenn man vom Neckarpark her kommt und Richtung Umweltzentrum geht, kommt man direkt dran vorbei. Parkmöglichkeit von der Neckarstraße her die Möglingstraße rein fahren.

Themen sind beispielsweise

was wollen wir überhaupt erreichen durch unsere Teilnahme an der Bundestagswahl

was unterscheidet uns von anderen Parteien.

wie wir die Wahlkämpferbewegung zu einer schlagkräftigen "Organisation" machen mit Kultur, Öffentlichkeitsarbeit, Finanzen und was sonst noch ansteht.

Wir sind sehr gespannt auf Eure Vorschläge und Ideen. Auch Eure Fragen zu den Zielen und zur Politik der Internationalistische Liste/MLPD müssen alle geklärt werden. Die Wahlkämpferbewegung lebt davon, dass alle ihre entsprechenden Fähigkeiten einbringen. Das Treffen ist als politische Versammlung angemeldet, also auf jeden Fall Maske mitbringen und viele gute Ideen für den Wahlkampf.

Ich freue mich auf ein zahlreiches Erscheinen

Helmut Kruse-Günter

Direktkandidat der Internationalistische Liste/MLPD

im Wahlkreis 286 Schwarzwald-Baar

villingen-schwenningen@mlpd.de