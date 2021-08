Villingen-Schwenningen

Neuer Termin Wählerinitiative 'Helmut Kruse-Günter'

Veranstaltungen von Rebell und MLPD

25.08.2021 19 Uhr

Ort: 78056 Villingen-Schwenningen, Biwakschachtel, Möglingstraße 30

Liebe Freunde und aktive Unterstützer,

unser nächstes Treffen findet am 25. August um 19.00h wieder in der Biwakschachtel in Schwenningen auf der Möglingshöhe statt.