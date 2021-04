Leserbrief zum möglichen Aufmarsch der Querdenker in Villingen am 17.04.2021

Die „Querdenker“ wollen „ganz Villingen vollkriegen“. Wer die Demonstration der „Querdenker“ am Ostersamstag in Stuttgart gesehen hat – ohne Masken, ohne Abstand liefen 15 000 durch die Straßen – dem wurde hoffentlich bewusst, dass solche Aufmärsche mit Schutz vor Corona nichts zu tun haben. Das Corona-Virus ist ein gefährliches Virus, dessen Verharmlosung durch die „Querdenker“-Bewegung Menschenleben kostet. Berechtigt ist zwar die Kritik an den Maßnahmen der Regierung, demokratische Rechte der Menschen einzuschränken, wie das nächtliche Ausgangsverbot, das wenig nützlich ist. Das ist Ausdruck der Diktatur der Konzerne, die jede wirklich sinnvolle Maßnahme zum Schutz vor der Ausbreitung des Virus konsequent ablehnen. Das wäre z.B. das zwei bis dreiwöchige Herunterfahren der nicht lebensnotwendigen Produktion. Oder auch konsequente Maßnahmen in Schulen und Kitas, wie Kleingruppen oder Home-Schooling. Dadurch werden ja den Industriebetrieben die Arbeitskräfte entzogen. Dem Diktat der Unternehmerverbände ordnet sich die Regierung unter, nicht dem Corona-Virus. Angeblich setzen sich die Querdenker für die Freiheitsrechte der Menschen ein. Doch sie meinen die individuelle, egoistische Freiheit, die keine Rücksicht nimmt auf die Gesundheit der Mitmenschen. „Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit!“ stellte schon Friedrich Engels fest. Und die Notwendigkeit zum Schutz der Gesundheit sind heute Maske und Abstand! Daran halten sich die „Querdenker“ nicht. Deshalb muss entschieden gegen ihren geplanten Aufmarsch protestiert werden.