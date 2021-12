Leserbrief zum Aufmarsch der Impfgegner im SchwaBo vom 14.12.2021

Es gibt leider immer noch viele Menschen, die die Corona-Pandemie leugnen. Wer sich in der Zeitung und in den Nachrichten informiert oder noch besser persönlich im Klinikum, wird sicher erfahren, dass die Corona-Pandemie kein „Hirngespinst“ von Politikern oder gar geldgeilen Pharmakonzernen ist. Natürlich ist das Profitstreben der Pharmakonzerne zu verurteilen. Deshalb bin ich mit vielen anderen Menschen auch für die Freigabe der Patente auf die Impfstoffe. Denn die Pandemie kann nur besiegt werden, wenn wirklich die ganze Menschheit durch eine Impfung geschützt werden kann. Menschen, die im Interesse der Gesundheit aller an Impfstoffen oder Medikamenten forschen, haben sicher nichts dagegen, dass ihre Ergebnisse weltweit eingesetzt werden. Wer, wie die Impfgegner, auf die eigene individuelle Freiheit pocht, hat offensichtlich kein Interesse an der Freiheit seiner Mitmenschen, die durch Corona-Maßnahmen eingeschränkt werden. Übrigens wurden in ehemals sozialistischen Ländern, wie der DDR oder der Sowjetunion durch Impfpflicht gegen Pocken, Kinderlähmung, Tetanus, Tuberkulose und andere epidemische Krankheiten diese praktisch ausgerottet. Auch in Bezug auf Corona ist deshalb eine Impfpflicht notwendig und keine Einschränkung der Freiheit, sondern ein Schritt dorthin.