Leserbrief zum Artikel „Ein Riesenplakat und die Story dahinter“ im Südkurier vom 8.4.2021

Mit dem Artikel verbreitet der Südkurier Positionen der Corona-Leugner und Impfgegner, die auf unwissenschaftlicher Grundlage stehen. So heißt es im Artikel: „Für Eckert steht fest, dass es durch die Impfungen mehr Schäden geben werde, ‚als in all den Jahren mit allen anderen Impfstoffen zusammen‘“. Belegt wird das nicht. Tatsache ist, dass durch die Impfungen die Zahl der Todesfälle durch Covid-19 drastisch reduziert werden kann. Wer sich gegen Impfungen, gleich welcher Methode, stellt, nimmt tausende zusätzliche Tote alleine in Deutschland billigend in Kauf. Natürlich gibt es Nebenwirkungen nach einer Impfung. Diese müssen gründlich analysiert und entsprechend bekämpft werden. Aber ein Anstieg der Todeszahlen aufgrund der Impfungen ist eine unhaltbare Behauptung! Sie wird von bekannten Corona-Leugner-Portalen wie Rubikon und KenFM im Internet verbreitet. Wer sich intensiv mit Covid-19 und seinen dramatischen Folgen beschäftigen will, dem sei das Buch „Covid-19 – neuartig – gefährlich – besiegbar“ von Dr. med. G. Bittel, Dr. Med. W.Mast und G. Wagner empfohlen, das in seiner 3. Auflage auch auf die Impfstoffe und ihre Wirkung eingeht. Es kommt zu dem Ergebnis, dass eine flächendeckende Impfung mit planmäßigen Testungen und einem durchdachten Gesamt-Konzept zum Gesundheitsschutz der beste Weg für eine schrittweise Eindämmung der Pandemie ist. Solche Artikel, wie im Südkurier, verunsichern die Bevölkerung nur weiter, anstatt Klarheit zu schaffen.